Baba, 3 kızına kabusu yaşattı! 'Adımız çıkar diye'...

Sırrın Mahallesi'ndeki evlerinde 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sağır ve dilsiz H.N., eşi A.N.'nin şikayeti üzerine geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak, cezaevine konuldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü adliyeye giden taciz mağduru kızlardan Z.N. (17), görüştüğü avukatlardan, babasının serbest kalma ihtimali olduğunu öğrendi. Eve döner dönmez bir odaya giren Z.N., kapıyı kilitleyip, bileklerini kesti. Abla R.N. de aynı dakikalarda intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis ekiplerinin, ikna çabaları sonucu R.N. çatıdan inerken, Z.N. de kilitlediği kapıyı açtı. İki kardeş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi edildi. Kızkardeşlere psikolojik destek verilmeye başlandı.

Dün akşam saatlerinde ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri polis ve psikolog eşliğinde ailenin evine geldi. Aile üyeleriye görüşmeler yapan yetkililer, ablalarıyla birlikte babasının istismarına maruz kalan 14 yaşındaki en küçük kardeş Z.N.'nin devlet korumasına alınmasına karar verdi. Anne ve ablaların da onay vermesi üzerine Z.N., Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna götürüldü.