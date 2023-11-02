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    4. Babaannesinin evine diş fırçası götürmedi! Macun yerine protez diş yapıştırıcısı sürünce sosyal medyada gündem yarattı

    Babaannesinin evine diş fırçası götürmedi! Macun yerine protez diş yapıştırıcısı sürünce sosyal medyada gündem yarattı

    02.11.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir kız babaannesinin evine diş fırçası götürmedi. Babaannesinin diş macununu kullanmak isteyen genç kız ilginç bir durum yaşadı. Çünkü diş macunu yerine dişlerine babaannesinin protez diş yapıştırıcısını sürdüğünü fark etmedi.

    Babaannesinin evine diş fırçası götürmedi! Macun yerine protez diş yapıştırıcısı sürünce sosyal medyada gündem yarattı

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar tarafından viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kız babaannesini ziyareti sırasında yatıya kaldığını ve diş fırçasını unuttuğunu dile getirdi. Yanında diş fırçası ve diş macunu bulunmayan kız babaannesinin ürünlerini kullanmak istedi. Diş macununu parmaklarını kullanarak dişlerine yayan kız, sürdüğü ürünün diş macunu değil diş protezi yapıştırıcısı olduğunu fark etti.

    SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan görüntüler binlerce yorum aldı. Dişlerinin son halini kameraya gösteren kız büyük bir panik yaşayarak protez diş yapıştırıcısının dişlerinden çıkmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiye kendi babaanne ve anneannelerinin evlerinde yaşadıkları ilginç durumları anlatarak yorum yaptı.

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    sosyal medya macun

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