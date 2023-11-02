Babaannesinin evine diş fırçası götürmedi! Macun yerine protez diş yapıştırıcısı sürünce sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar tarafından viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kız babaannesini ziyareti sırasında yatıya kaldığını ve diş fırçasını unuttuğunu dile getirdi. Yanında diş fırçası ve diş macunu bulunmayan kız babaannesinin ürünlerini kullanmak istedi. Diş macununu parmaklarını kullanarak dişlerine yayan kız, sürdüğü ürünün diş macunu değil diş protezi yapıştırıcısı olduğunu fark etti.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan görüntüler binlerce yorum aldı. Dişlerinin son halini kameraya gösteren kız büyük bir panik yaşayarak protez diş yapıştırıcısının dişlerinden çıkmadığını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiye kendi babaanne ve anneannelerinin evlerinde yaşadıkları ilginç durumları anlatarak yorum yaptı.