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Babalar Günü ne zaman? 2022 yılı Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

09.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının gelmesiyle Babalar Günü tarihi merak edildi. Binlerce çocuk ve anne, Babalar Günü tarihini araştırmaya koyuldu. Babalar Günü'nün tarihçesi de merak edilen konulardan oldu. Peki her yıl kutlanan Babalar Günü bu sene ne zaman, hangi gün? İşte 2022 yılında bu özel günün tarihi...

Babalar Günü ne zaman? 2022 yılı Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

Babalar Günü tarihi Haziran ayına girilmesiyle merak ediliyor. Babalarına sürpriz yapmak isteyen pek çok çocuk ve anne, Babalar Günü'nü yakından takip ediyor. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen günlerden olan ve Anneler Günü gibi merakla beklenen Babalar Günü, her yıl, Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanıyor. Babalar günü bu sene ise 19 Haziran 2022 tarihine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANMAYA BAŞLADI?

Babalar gününün çıkışı ise şöyle olmuştu:

Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olarak bilinen Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini istemekteydi. Çünkü Dodd'un babası anneleri yokken altı çocuğunu bir başına büyütmüştü. Kız çocuğu, babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başladı ancak yapılan çalışmalar istediği gibi o tarihe yetişemedi ve kutlama Haziran'ın 3. Pazar'ına alınabildi.

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Bu sebeple Babalar Günü Haziran ayında kutlanmaktadır. Babalar Günü ilk defa 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 senesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiştir ancak bu özel gün henüz resmi olarak Babalar Günü ilan edilmemiştir.

1966 senesinde o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her sene Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını halka duyurmuştur. Bununla ilgili bir bildiri yayımlamıştır.

Yine 1972 yılında da başkan Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal şekilde ABD'de resmi tatil ilan edildi.


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