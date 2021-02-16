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Babası hakkındaki gerçeği öğrenen genç, kardeşlerinden biriyle flört etmekten korkuyor

16.02.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Babası hakkındaki gerçeği öğrenen genç, kardeşlerinden biriyle flört etmekten korkuyor

Babasının 500 kez spermini sattığını öğrenen bir genç, Tinder gibi flört uygulamalarında farkında olmadan biyolojik kardeşlerinden biriyle tanışmaktan korktuğunu söyleyen bir adam şimdiye kadar sekiz kardeşini bulabildi.

Babasının 500 kez spermini sattığını öğrendikten sonra flört uygulamarında kardeşlerinden biriyle karşılaşmaktan korktuğunu söyleyen 24 yaşındaki Zave Fors, şimdiye dek sekiz kardeşinin izini sürebildi.

Toplamda kaç kardeşi olabileceğine dair hiçbir fikri olmadığını söyleyen ve ABD Portland’da yaşayan genç, kardeşlerinden birinin DNA testi yaptırdıktan sonra ortaya çıkan ve bir zamanlar aynı okula gittiği Daron McLennan olduğunu öğrenince şaşırdı.

"KİM AKRABAM KİM DEĞİL BİLEMİYORUM"

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Daron ve Zave birbirlerini okuldan hatırlasalar da biyolojik kardeş olduklarını bilmiyordu. Zave, Mirror Online’a “Kaç kardeşim olduğunu bilmemek, flört hayatıma zarar verdi. Tinder’da gezerken kim benim akrabam kim değil bilmiyorum” dedi.
Zave, flört sitesinde tanıştığı kişinin kardeşi çıkmasından korkuyor.

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"ÜVEY KARDEŞİMLE AYNI OKULDAYMIŞIM"

Zave “Yakın ilişkilerimde bu gerçek bir hayalet gibi. Tüm partnerlerim test olmadıkça hiçbir zaman akraba olmadığımızdan yüzde yüz emin olamayacağım. Üvey kardeşimle meğer aynı okuldaymışım. Bu yüzden sürekli bir endişe yaşıyorum” diyerek sözlerine devam etti.

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Sekiz kardeşini bulan Zave “Diğer kardeşlerimin de benzer deneyimleri oldu. İkisi birbirinden birkaç sokak ötede yaşamış” dedi.

Zave çocukluk döneminde babasının kimliğini bulduktan sonra biyolojik ailesinin kalanını bulmaya karar verdi. Zave bekar bir anne tarafından büyütüldü ve nasıl doğduğu konusunda annesi ona asla yalan söylemedi.

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Annesi, Zave’e babasını bulmasının imkansız olacağını söylese de genç adam DNA testi yaptırdı. Testten sonra herhangi bir sonuç alamadı. Ta ki büyük kardeşi birkaç ay sonra ona ulaşana kadar.

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