HABER

Babası tarafından vurulan 19 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Geçtiğimiz Cuma günü Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana gelen olayda, Ö.Ç.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde babası tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Cuma günü Yeniçağa ilçesine bağlı Yamanlar köyünde meydana gelen olayda, Ö.Ç. (48) tartıştığı oğlu Rıza Çolak’ı (19) evde bulunan av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde av tüfeğiyle vurulan Rıza Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Ö.Ç. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gerede ilçesinde adliyeye sevk edilen baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Babası tarafından silahla vurularak öldürülen Rıza Çolak, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Yeniçağa Aşçılar ve Mesleki Teknik Lisesinden geçtiğimiz yıl mezun olan Çolak, sınıf arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Erzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyorErzincan’da ata sporu cirit yaşatılıyor
Anaokullarındaki din dersi çocukları olumsuz etkiliyorAnaokullarındaki din dersi çocukları olumsuz etkiliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması!

Türkiye'den F-35 açıklaması!

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.