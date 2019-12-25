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  3. Babasını ters köşe yaptı! Kötü hediyeye verdiği tepki viral oldu

Babasını ters köşe yaptı! Kötü hediyeye verdiği tepki viral oldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Sosyal medyada paylaşılan bu video, hepimizin içini ısıtıp gözlerimizden kalpler çıkartmayı başardı. İşte viral olan o video...

Babasını ters köşe yaptı! Kötü hediyeye verdiği tepki viral oldu

Babasının yapmak istediği şakaya ters tepki veren ufaklık herkesin yüreğinde güller açtırdı. Dünyanın en kötü hediyesine verdiği efsane tepki ile resmen mutluluğun resmini çizdi.

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Yeni yıl hediyelerinin verildiği sırada küçük çocuklarına ufak bir şaka yapmak isteyen aile çocuklarının hiç ummadığı tepkisi ile karşı karşıya kaldılar. O anları kameraya alan aile, eğlenceli videoyu sosyal medyada paylaştı. Yürekleri ısıtan bu video kısa sürede tüm dünyada konuşulmaya başlandı.

İşte sevimli ufaklığın aldığı hediye karşısında verdiği o tepki...


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Minnak işi biliyor 120.000$ lık hediye sonuçta Bu hediyeyi bizim çocuklara versem vermesem daha iyi
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