Babasının hayali, mesleği oldu: 24 yaşında kendi atölyesini kurdu

Ordu'da yaşayan bir kadın, babasının hayali ve teşvikiyle terzilik mesleğine başladı ve kendi işinin patronu oldu.

Ünye'de yaşayan iki yıllık evli Simge Arslan (24), babasının hayali olan terzilik mesleğini ailesinde 4 kız kardeşten gerçekleştiren tek isim oldu.

İlçenin Çamurlu Mahallesi'nde babasının desteğiyle kendi iş yerini açan Arslan, genç yaşta kendi işinin patronu oldu.

Lise yıllarında eğitimini yarıda bırakıp babasının yönlendirmesiyle Halk Eğitim Merkezi'nde mesleğe adım atan Arslan, ailesinde terzilik mesleğini sürdüren tek isim oldu.

"BU HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSE BANA NASİP OLDU"

Mesleki başarısının babasının hayali ve teşvikiyle başladığını belirten Simge Arslan, "Babamın hayalinde her zaman bir çocuğunun terzi olması vardı. Biz dört kız kardeşiz. Birimiz hafız, birimiz aşçı, birimiz ise ev hanımı oldu. Bu hayali gerçekleştirmek ise bana nasip oldu. Kursa gittiğimde sınıftaki en küçük bendim. Hocam etek dikmemi beklerken, ben heyecanla doğrudan elbise dikmeye başladım. Yeteneğim fark edilince dikişin tüm inceliklerini kısa sürede kavradım" dedi.

"HERKES HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLİR"

Babasının desteğiyle iş yerini açtığını, başarısında eşinin de büyük payı olduğunu ifade eden Simge Arslan, "Bu süreçte en az babam kadar eşimin de desteğini her zaman yanımda hissettim. Başarabileceğime olan inancını hiç kaybetmedi. Bugün geldiğim noktaya ulaşabileceğimi başlangıçta hayal bile edemezdim. Bence hayatta imkansız diye bir şey yoktur, herkes hayallerini gerçeğe dönüştürebilir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

