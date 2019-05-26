Babasının tabancasıyla vurulan Ahmet Melih toprağa verildi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da, babasının tabancasıyla oynayan ağabeyinin kazara vurduğu Ahmet Melih E. (4) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 24 yıllık polis memuru M.E., önceki gece nöbetten sonra dün sabah Isparta Halıkent Mahallesi'ndeki evine döndü. Tabancasını çıkaran M.E., uyumak için odasına geçti. İddiaya göre M.E. uyuduktan sonra oğlu Y.E. (13) tabancayla oynadı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun M.E.'nin küçük oğlu Ahmet Melih'in boynuna isabet etti. Silah sesine uyanan baba, Ahmet'i kanlar içinde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Melih E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Morgdan bu sabah ailesi tarafından alınan Ahmet Melih E.'nin cenazesi Halıkent Mahallesi Camii'ne getirildi. Baba M.E. taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenazeye Burdur ve Isparta emniyet müdürlüğü yetkilileriyle M.E.'nin mesai arkadaşları da katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından dualar eşliğinde omuzlara alınan Ahmet Melih E.'nin cansız bedeni Akyol Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

