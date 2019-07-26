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Bafra semalarında tridem uçuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali kapsamında yamaç paraşütüyle tridem uçuşu gerçekleştirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali kapsamında, 3 kişinin aynı anda yamaç paraşütü yapabildiği tridem uçuşu gerçekleştirdi.

Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde, yamaç paraşütü pilotu Ramazan Özçelik, Meryem Tulum ve Buse Öksüz ile tridem uçuşu yaptı. 3 kişinin aynı anda yamaç paraşütü ile atlaması heyecanlı anlar yaşattı. Atlayışı vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Özçelik, AA muhabirine, Bafra'da ilk kez denedikleri tridem uçuşunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Meryem Tulum ise ilk defa paraşütle atlayış yaptığını dile getirerek, "İlk uçuşum biraz heyecanlı oldu. Arkadaşımla birlikte cesaretimizi toplayarak paraşütle atlayış yapmak istedik. İkimiz de aynı paraşütte olmayı isteyince pilot bize bu teklifi yaptı ve biz de kabul ettik." diye konuştu.

Buse Öksüz de ilk defa denediği uçuş öncesinde çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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