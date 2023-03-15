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Bağcılar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ters yola girdi: 1 ölü 2 yaralı

15.03.2023 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bağcılar’da yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola giren 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, karşıdan gelen araca çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı araçta sıkışan iki kişi itfaiye tarafından çıkarıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Bağcılar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ters yola girdi: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, dün akşam 23.00’te Bağcılar Yanyol Caddesi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz sürücü A.U.(16), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında bulunan refüjü aşarak ters yola girerek karşıdan gelen Y.K. idaresindeki panelvan araçla kafa kafaya çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kaza sonucunda panelvan araçta bulunan iki kişi sıkıştı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sonucunda iki araçta da ağır hasar meydana gelirken panelvan araçta bulunan ve durumunun kritik olduğu öğrenilen bir kadın hayatını kaybetti.
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Ekipler kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kazaya karışan şahısların olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bağcılar

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