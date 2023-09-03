Bağcılar'da PKK sloganları! Skandal gösteri sonrası ekipler operasyonun düğmesine bastı

Bağcılar'da cuma günü 9 kişi terör örgütü PKK lehine sloganlar atıp havai fişekli gösteri düzenlemişti. Ekipler bugün operasyonun düğmesine bastı.

BAĞCILAR'DA PKK SLOGANLARI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü, PKK terör örgütünü övücü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

10 ADRES İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bağcılar'da 9, Küçükcekmece'da 1 olmak üzere tespit edilen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ FİRARDA

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edereken, adreslerde yapılan aramalarda; dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

(DHA)

