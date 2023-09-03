Bağcılar'da PKK sloganları! Skandal gösteri sonrası ekipler operasyonun düğmesine bastı

Bağcılar'da cuma günü 9 kişi terör örgütü PKK lehine sloganlar atıp havai fişekli gösteri düzenlemişti. Ekipler bugün operasyonun düğmesine bastı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü, PKK terör örgütünü övücü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.
Bağcılar'da 9, Küçükcekmece'da 1 olmak üzere tespit edilen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edereken, adreslerde yapılan aramalarda; dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.
(DHA)