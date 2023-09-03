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Bağcılar'da PKK sloganları! Skandal gösteri sonrası ekipler operasyonun düğmesine bastı

03.09.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 1 Eylül günü terör örgütünün propagandasını yapan kişilere yönelik çok sayıda adrese bugün operasyon düzenlendi. Evlerde ele geçirilenler dikkat çekti. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bağcılar'da PKK sloganları! Skandal gösteri sonrası ekipler operasyonun düğmesine bastı

Bağcılar'da cuma günü 9 kişi terör örgütü PKK lehine sloganlar atıp havai fişekli gösteri düzenlemişti. Ekipler bugün operasyonun düğmesine bastı.

BAĞCILAR'DA PKK SLOGANLARI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü, PKK terör örgütünü övücü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

10 ADRES İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bağcılar'da 9, Küçükcekmece'da 1 olmak üzere tespit edilen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ FİRARDA

Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edereken, adreslerde yapılan aramalarda; dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.

(DHA)

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