Bağcılar’da 10 bin kişiye 3 ton hamsi ikram edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Trabzonlular Derneği iş birliğiyle Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen şölende, ilçe sakinleri kemençe eşliğinde el ele verip horon vurdu.

Keyifli anların yaşandığı şölende Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da vatandaşları yalnız bırakmadı.

Başkan Çağrıcı şölende yaptığı konuşmada, hamsi denilince akla Karadeniz'in geldiğini dile getirdi.

Hem kültürleri tanıtma hem de tüm yöredeki hemşehrilerin bir araya gelmesi, birlik ve beraberlik sergilemeleri adına bu etkinlikleri önemsediklerini ifade eden Çağrıcı, şunları kaydetti:

"Bugün de 3 ton hamsiyle güzel bir ziyafette buluşuyoruz. Bir de Karadenizli hemşehrilerimizin hamsilerle neler ortaya koyduklarını, ne yemekleri yaptıklarını hep birlikte göreceğiz. Bağcılarımızın huzurunun birlik ve beraberlikten geçtiğini bir kez daha burada sergiliyoruz."