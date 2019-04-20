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Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:16 | Son Güncelleme

Dört mevsim Bağcılar’ın göz bebeği olan Nostalji Bahçeleri, havaların ısınıp ağaçların da çiçek açmasıyla ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği yerler haline geldi.

Dört mevsim Bağcılar’ın göz bebeği olan Nostalji Bahçeleri, havaların ısınıp ağaçların da çiçek açmasıyla ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği yerler haline geldi. Açan çiçeklerle bir başka güzelliğe bürünen ve kartpostallık görüntüler oluşturan Kiraz ve Kayısı Bahçeleri’nde vatandaşlar fotoğraf çekiliyor. Aileler ağaçlar altında piknik yaparken çocuklar da yeşilliklerde oyunlar oynayarak baharın tadını çıkarıyor.
Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri de baharın müjdecisi oldu. Kayısı ve Kiraz Bahçesi’nde çiçek açan ağaçlar yeşil ve beyazın tonlarıyla hem ilçe sakinlerine huzur veriyor hem de görsel şölen sunuyor.

Bahçelerde birbirine karışan kuş cıvıltıları ve çocukların sesleri çevreye huzur veriyor
Baharla birlikte Nostalji Bahçeleri, Bağcılarlıların ilgi odağı haline geldi. Yaşlı, genç, çocuk her yaştan vatandaş, aileleriyle birlikte nostalji bahçelerine akın etti. Aileler ağaçlar altında piknik yapmak için sofralarını kurarken çocuklar da arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak doyasıya eğleniyor. Bahçelerde birbirine karışan kuş cıvıltıları ve çocuk sesleri çevreye huzur veriyor. Gençler de bu havalarda kendini Nostalji Bahçeleri’nin yeşilliklerine atıyor. Kimi yeşilliklere uzanıp kitap okumayı kimi de kartpostallık görüntü oluşturan bahçelerde fotoğraf çekilmeyi tercih ediyor.

Nostalji bahçelerimizde mutlaka görülmesi gereken bir doğa olayı yaşanıyor
İlkbaharın tadını çıkarmak isteyen hemşehrilerini Nostalji Bahçeleri’ne davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeniden canlanan tabiat, bütün güzelliğini bizlere sunuyor. Şu anda nostalji bahçelerimizde mutlaka görülmesi gereken bir doğa olayı yaşanıyor. Bu güzellikler insana yaşama umudu ve heyecan veriyor. Şimdi mevsimi yaşamanın tam zamanı. Gelin bahçelerimizde ailelerinizle piknikler yapın, çocuklarınız oynasın. Bütün yorgunluğunuzu buralarda atın” dedi.

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor
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