Bağcılarlılar, baharı nostalji bahçelerinde karşılıyor

Dört mevsim Bağcılar’ın göz bebeği olan Nostalji Bahçeleri, havaların ısınıp ağaçların da çiçek açmasıyla ilçe sakinlerinin en çok tercih ettiği yerler haline geldi. Açan çiçeklerle bir başka güzelliğe bürünen ve kartpostallık görüntüler oluşturan Kiraz ve Kayısı Bahçeleri’nde vatandaşlar fotoğraf çekiliyor. Aileler ağaçlar altında piknik yaparken çocuklar da yeşilliklerde oyunlar oynayarak baharın tadını çıkarıyor.

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş artması ve güneşin kendini göstermesiyle birlikte Bağcılar Belediyesi Nostalji Bahçeleri de baharın müjdecisi oldu. Kayısı ve Kiraz Bahçesi’nde çiçek açan ağaçlar yeşil ve beyazın tonlarıyla hem ilçe sakinlerine huzur veriyor hem de görsel şölen sunuyor.

Bahçelerde birbirine karışan kuş cıvıltıları ve çocukların sesleri çevreye huzur veriyor

Baharla birlikte Nostalji Bahçeleri, Bağcılarlıların ilgi odağı haline geldi. Yaşlı, genç, çocuk her yaştan vatandaş, aileleriyle birlikte nostalji bahçelerine akın etti. Aileler ağaçlar altında piknik yapmak için sofralarını kurarken çocuklar da arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak doyasıya eğleniyor. Bahçelerde birbirine karışan kuş cıvıltıları ve çocuk sesleri çevreye huzur veriyor. Gençler de bu havalarda kendini Nostalji Bahçeleri’nin yeşilliklerine atıyor. Kimi yeşilliklere uzanıp kitap okumayı kimi de kartpostallık görüntü oluşturan bahçelerde fotoğraf çekilmeyi tercih ediyor.