Bağımsız Milletvekili Yılmaz ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi:

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, İran'daki rejimin çökertilmek ve ülkenin kaos ortamına çekilmek istendiğini ifade ederek, "ABD önce Irak'ı, ardından Suriye'yi ve şimdi de İran'ı hizaya getiriyor. Türkiye eğer akıllı davranmaz taraf olursa, husumetin parçası haline dönüşürse 5 yıla kalmaz Türkiye'nin kapısına dayanacak bu olaylar." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İran arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Irak Parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik kararının bağlayıcılığı olmasa da bu durumun ciddi sonuçları bulunduğuna işaret eden Yılmaz, Irak hükümetinin, İran'ın baskısı ile kararı uygulaması durumunda ABD'nin büyükelçiliğini Bağdat'tan Erbil'e taşıyıp bölgesel Kürt yönetiminin bağımsızlığını tanıyabileceğini savundu.

Yılmaz, ABD'nin atacağı bir diğer adımın İran'ın nükleer kapasitesini yoketmek olacağını belirterek, İran'ın Suriyeleştirilmek ve Iraklaştırılmak istendiğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'de güya arabuluculuk yaparak olaylara "balıklama atladığını" öne süren Yılmaz, bugün gelinen noktada ise Türkiye'nin arabuluculuktan taraf konuma getirildiğini ve çamura saplandığını iddia etti.