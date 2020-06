Bağırsak kanseri: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Besinler midede iyice salgılanır ve mide öz suyuna bulanmış vaziyette ince bağırsağa gelir. Mide ve mideden gelen besinler asitlidir. İnce bağırsak ise bazik durumdadır. Mideden bolca mide öz suyuna bulanmış şekilde gelen besinler ince bağırsakta etkileşime girer. Burada besinler sindirilmeye başlar. Besinler ince bağırsağın içinde siller yardımı ile hareket eder. İnce bağırsağın mukozasında bulunan hareketli siller, bağırsak boyunca besinin ilerlemesini sağlar. Her bölümde boğumlanarak ilerleyen besinler sindirilir ve vücuda fayda sağlayan kısımları vücut sıvısı olarak süzülmesi için böbreklere gönderilir. İnce bağırsakların bazik bir ortama sahip olmasından dolayı gelen besinin asit yönünden zengin olması gerekir. Günlük diyette aşırı yağlı ve protein ağırlıklı beslenilmesi besinlerin midede sindiriminin tam olarak yapılamamasına ve ince bağırsağın ortamının değişmesine neden olur. Yeterli sıvı alınmadığında ise ince bağırsağın hareketinin yavaşlaması meydana gelir. Bunlar sürekli tekrarlandığında ise ince bağırsak kanserine zemin oluşur.

3. RADYOTERAPİ

Radyasyon tedavisi olarak bilinir. Bu tedavi iyonize olan ışının kanserli bölgeye uygulanmasıyla yapılır. Yüksek enerjili olan bu ışının direkt hedef aldığı tümör hücrelerinin öldürülmesi sağlanır. Radyoterapi hem cerrahi tedaviden önce hem de sonra uygulanabilir. Cerrahi tedavilerden önce uygulanan radyoterapide bağırsaktaki tümörlerin küçültülmesi amaçlanır. Cerrahi operasyondan sonra yapılan radyoterapide ise, tümörlerin nüks etmesini engellemek amaçlanır. Tüm bağırsak kanserlerinde ve özellikle rektum kanserinde radyoterapi tedavisi uygulanır.

Bağırsak kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığı biliniyor. Bu yüzden orta yaşlı kişilerin gaita kan aranması testi, 50 yaş üzeri kişilerin her 5 yılda bir sismoidoskopi , 10 yılda bir ise kolonoskopi yaptırması gerekir. Daha önce bağırsaklarından polip çıkarılmış kişilerin ise 1-3 yıl arasında mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekir. Aile geçmişinde bağırsak kanseri hikayesi bulunan kişilerin, 40 yaşından sonra her 10 yılda en az 3 defa kolonoskopi yaptırması gerekir. Ayrıca FAP yani adenomatoz polipozis kalıtsal hastalığı bulunan kişilerin 15 yaşından itibaren her yıl kolonoskopi ile durum taraması yapılması gerekir. Meme kanseri olan kadınların ise mutlaka bağırsak kanseri testlerini yapması gerekir.