Bağırsaklarınızda problem olduğunun 6 sinyali! İşte çözüm önerileri...

Günlük yaşamımızın temposunda, bazen vücudumuzun verdiği uyarıları fark edemeyebiliyoruz. Oysa ki sağlığımız için hayati bir öneme sahip olan bağırsaklar, birçok sorunun sinyallerini önceden verir. Peki, bu belirtiler neler? İşte bağırsak sağlığı için yapılması gerekenler...

SIK SIK ŞİŞKİNLİK HİSSİ

Her öğünden sonra midenizi rahatsız eden bir şeyler varmış gibi hissetmek.

KRONİK KABIZLIK VEYA İSHAL

Tuvalete çıkma sıklığınızı bir türlü dengede tutamıyorsanız ve sürekli ya kabız ya ishal olmanız ciddi bir işaret.

CİLT PROBLEMLERİ (AKNE, EGZAMA)

Cildinde çıkış noktasını bir türlü bulamadığınız sorunlar varsa bu da bağırsak sağlığınızla ilgili olabilir.

DEVAMLI YORGUNLUK

Ne kadar uyusanız da sanki enerjiniz hiç dolmuyor gibi mi hissediyorsunuz?

AĞIZ KOKUSU

Dişlerinizi fırçalasın, yine de geçmeyen ağız kokusu varsa.

GIDA İNTOLERANSLARI

Önceden rahatça yediğin şeyler şimdi rahatsız mı ediyor?

BU SİNYALLERİN SEBEPLERİ

Bağırsak floranda iyi bakteriler azalmış olabilir.

Yediğiniz bazı gıdalar (özellikle işlenmiş olanlar) bağırsaklarına zarar veriyor olabilir.

Stresiniz bağırsak-beyin bağlantını bozmuş olabilir.

Sindirim enzimleriniz yeterince çalışmıyor olabilir.

Bağırsak geçirgenliği arttıysa, toksinler ve zararlı maddeler kana karışıyor olabilir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Doğal fermente gıdalar ekle: Ev yapımı yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar bağırsak dostudur.

Bitki bazlı lif tüketimini artır: Yüksek lif içeren sebzeler ve tam tahıllar bağırsaklardaki iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar. Özellikle enginar, soğan ve sarımsak tüketmelisiniz.

Ara öğünlerde badem, ceviz tercih et: Bu kuruyemişler bağırsak florasını besler ve enflamasyonu azaltır.

Nefes egzersizleri yap: Stresi azaltmak için derin nefes alıp vermek bağırsak sağlığını doğrudan etkileyebilir.

Yemeği iyi çiğne: Sindirimin ağızda başladığını unutma, daha iyi çiğnersen bağırsakların daha az yorulur.