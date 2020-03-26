Bağışıklık sistemimizi destekleyen mineraller ve gıda takviyeleri

Kollajen; tendon, ligament ve kemik yapısındaki başlıca proteindir ve tüm proteinlerin yaklaşık %30’unu oluşturur, İnsanlarda kollajeni kodlayan 40’dan fazla gen tanımlanmıştır ve 28’den fazla kollajen alt tipi vardır. Yani her kollajen her durumda iyi gelmez. Özellikle ileri yaşta görülen kemik erimesi (osteoporoz) ve eklem ağrılarında kullanılması gereken kollajen tipi Tip 2 kollajendir. Sadece tip 2 kollajen kullanmak bağışıklık ve hastalıklara karşı korunmada ileri yaşlarda yeterli olmayacaktır. Bu durumda kollajenin yanında ihtiyacımız olan en önemli vitaminler ve eser elementler şunlardır. D vitamini, C vitamini, Kalsiyum, Çinko. Sağlıklı bir beden için bu kombinasyondaki ürünleri tercih edin. KEMİKLERİMİZ GİBİ GÜÇLÜ KIRILMAZ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ Vitamin D: Yağda eriyen bir vitamin olan Vitamin D, nispeten az sayıda gıdada bulunmaktadır. Metabolizmada önemli etkileri olan Vitamin D’yi, sağlıklı diyetlerde yer alan balık yağı, somon gibi yağlı balıklar ve yumurta gibi yiyeceklerle almamız mümkündür. Diğer yandan cildimizin güneş ışınlarına maruz kalmasıyla birlikte öncül D vitamin olan 7-dehidrokolesterol aktif vitamin D’ye yani Vitamin D3’e dönüşür ve bu şekilde de Vitamin D ihtiyacımızın karşılanması mümkündür.

Vitamin D klasik olarak kemiklerimizi güçlendiren vitamin olarak bilinmektedir. Klasik etkisinin yanında bu vitamin bağışıklık sistemimiz başta olmak üzere hormonal salgılarımızın düzenlenmesinde ve hücre yenilenmesi süreçlerinde düzenleyici olarak görev yapar. Özellikle bağışıklık sistemimizdeki etkileri oldukça önemlidir. Vitamin D vücudumuza giren virüs ya da bakteri gibi mikroplara karşı ilk savunmayı güçlendirir. Mikropların vücudumuza ilk giriş yerleri genellikle gözlerimizin konjuktivası, burun, ağız, boğaz gibi mukozal bölgelerimizdir. Bu bölgelerde doğal bağışıklık sistemimizin ana hücreleri makrofajlarımız bulunur. Vitamin D, makrofajlarımızın ve doğal bağışıklık sisteminin diğer hücrelerini güçlendirir. Vitamin D bağışıklık sisteminin diğer bir kolunda ise vücudumuzun kendi hücrelerini yabancı olarak algılamayı önleyen işlevlere katkıda bulunur. Böylece bir yandan mikroplara karşı savaşmamızı desteklerken diğer yandan bugün yaygın olarak görülen otoimmun hastalıklara karşı da koruyuculuk sağlar. Bu harika vitamin sadece kemiklerimizi güçlendirmekle kalmaz aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.

Böylece tıpkı güçlü kırılmaz kemiklerimiz gibi güçlü kırılmaz bağışıklık sistemimiz olur. Güçlü bağışıklık güçlü kemikler için Vitamin D seviyelerinizi korumanız gerekir. Günlük Vitamin D ihtiyacı erişkinde ortalama 600 IU (15 mcg)’dır. Unutmayın; Vitamin D güçlü bir bağışıklık sistemi düzenleyicisidir. Düzenli aralıklarla doktorunuza danışarak Vitamin D seviyelerinizi kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin, zira Vitamin D düşüklüğü kadar çok yüksek düzeyleri de size zarar verebilir. VİRÜS, BAKTERİ GİBİ MİKROPLARLA SAVAŞTA EN ÖNEMLİ KALKAN! Vitamin C: Suda eriyen vitaminler grubunda olan bu vitamin askorbik asit olarak da bilinir. Güçlü bir antioksidandır. Vitamin C; gen sağlığımızın korunması, enerji metabolizması, hormonlarımızın düzenlenmesi, bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi gibi yaşamsal olaylarda önemli roller oynar. Dışarıdan almak zorunda olduğumuz, vücudumuzda üretimi olmayan C vitamininin doğal kaynakları narenciye, kivi, mango, çilek, papaya, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve brokoli olarak sayılabilir. Vitamin C vücutta başlıca kollajen sentezinde ve yara iyileşmesinde rol oynar. Eksikliğinde mukozalardaki epitel hücreleri yenilenemez ve mukoza sağlamlığı ve dayanıklılığı kaybolur. Bu vitamin alamadığımızda; kollajen sentezi gerçekleşemez, yara iyileşmesi gecikir, kemik gelişimi durur.

Çeşitli hormonların üretimi, protein ve kolesterol metabolizması, demir emilimi gibi yaşamsal olaylar hep Vitamin C varlığıyla sürdürülür. Yapılan araştırmalar vücutta yüksek düzeylerde Vitamin C olmasının mikroplarla savaşmamızı kolaylaştırdığını ve bağışıklık sistemimizi düzenlediğini göstermektedir. Yine yapılan araştırmalarda, Vitamin C’nin tüberküloz mikrobundan çoğu mide ülserinin nedeni olan Helikobakter piloriye kadar birçok bakterinin ölmesini kolaylaştırdığı gösterilmiştir. Vitamin C, influenza, çocuk felci, herpes virüsleri gibi pek çok virüsün vücudumuzdaki hücreler içinde çoğalmasını engellemektedir. Vitamin C bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi tüm mikroplarla savaşmada bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Ayrıca bu değerli vitamin bağışıklık sistemi hücrelerimizin hangi mikropla nasıl savaşacağının uygun ve etkili şekilde belirlenmesinde düzenleyici rol oynamaktadır (immün modülasyon). Günlük Vitamin C ihtiyacı yaşlara göre değişmekle birlikte erişkin kadınlarda ortalama 75 mg/gün; erkeklerde ise 90 mg/gün’dür.

Unutmayın; Vitamin C güçlü bir antioksidandır ve virüs, bakteri gibi mikroplarla savaşta en önemli kalkanlarımızdan biridir.