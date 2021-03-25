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Bahar Candan hastanelik oldu! Nihal Candan paylaştı

25.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan ise kardeşinin şiddet gördüğünü ima ederek paylaşımlar yaptı.

Bahar Candan hastanelik oldu! Nihal Candan paylaştı

Bahar ve Nihal Candan kardeşler, magazin dünyasının ilginç figürlerinden. Yarışma programlarıyla ünlendikten sonra yaptıkları paylaşımlarla ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen iki kardeş tatsız bir gün geçirdi.

Son olarak "Doya Doya Moda" programıyla ekrana gelen Bahar Candan, şimdi üzücü bir haberle gündemde. Akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Bahar Candan'ı ablası yalnız bırakmadı.

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Bir estetik hastanesini etiketleyen Nihal Candan, başta sağlık sorununun bir estetik operasyon komplikasyonu olduğunu düşündürdü.

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Ancak daha sonra hikayelerinde kadına şiddete karşı paylaşımlar yapmaya başladı. Bu paylaşımlar yeterince kafa karıştırmıştı ki, bir de değişik bir açıklama geldi.

Nihal Candan paylaşımında "Merak eden herkese teşekkürler. Çok kötü bir gece geçirdik. Şükürler olsun ki kardeşim daha iyi. Dünyadaki kötülüğün son bulması dileğiyle..."

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Bahar Candan
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