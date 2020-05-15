Bahar temizliğini kolaylaştıran pratik bilgiler... Hiç olmadığı kadar kolay olacak!

Evleri kışın kasvetinden kurtarıp cıvıl cıvıl bir yaza hazırlamanın genel adı olan bahar temizliği, etkili yöntemlerle kısa süre içerisinde tamamlanabilir ve size yalnızca baharın keyfini sürmek kalır. Bahar temizliği, pek çok aşamadan oluşsa da düzen içerisinde yapıldığında oldukça kolaydır. Temizliğe başlamadan önce küçülen kıyafetler ve kullanılmayan eşyalar için bir kutu bulundurmayı unutmayın; bağış yapmak için ideal bir fırsat!
Bahar temizliği yaparken kolaylık sağlayan "dıştan içe, yukarıdan aşağıya" kuralı, yapacağınız işleri sıraya koyarken uymanız gereken bir kriterdir.
Önce yerleri temizleyip ardından camları silmeye başladığınızda, yerin tekrar kirlendiğini görürsünüz. Bu da, hem zamanınızın hem de emeğinizin boşa gitmesine sebep olur. Bu sebeple, temizlik için öncelikle daha dışta ve daha yukarıda olan bölümleri seçmelisiniz.
İlk iş olarak perde temizliğini seçmek oldukça idealdir. Perdeler yıkanırken siz de rahatlıkla pencere ve duvarları silebilirsiniz. Temizliğin sonunda ise silip süpürülen zeminlere temiz halılarınızı serebilirsiniz.
Dolabınızı temizlerken giysilerin tamamını boşaltmak ve temizlik sonrası tekrar yerleştirmek oldukça göz korkutucu görünebilir. Bu sebeple, rafları tek tek boşaltıp temizleyebilirsiniz. Eskiden kalabalık dolapları yerleştirmek oldukça çaba gerektirirdi. Günümüzde ise hurçlar ve düzenleyiciler imdadımıza koştu.
Raf ve çekmecelere yerleştireceğiniz düzenleyiciler, zahmetle düzenlediğiniz dolabınızın düzenli kalmasına yardımcı olur ve alandan tasarruf etmenizi sağlar.
Peki, ya hurçlar? 4 mevsime ait tüm giysilerin dolabınızda yer işgal etmesine izin vermeyin. Kışa ait giysileri dolabınızdan çıkarıp hurçlar yardımıyla baza altı gibi uygun alanlarda saklayabilirsiniz. Çoraplarınızı ve kıyafetlerinizi Marie Kondo tekniğiyle katladığınızda ise çocuklarınızın dolabı dahi düzenli kalacaktır.
Perde, duvar ve pencereler temizlendi. Sırada küçük ipuçlarıyla hemen tamamlayacağınız mutfak dolabı ve ocak temizliği var. Mutfak araç gereçlerinizi bulaşık makinenize yerleştirdikten sonra, boşalan rafları temizleyebilirsiniz.
Ahşap ve kaplama dolaplarda kurulama yapmayı unutmamalısınız. Aksi takdirde kabarmalar oluşabilir. Ocağınızda bulunan zorlu lekeler için de beyaz sabun ve karbonattan faydalanabilirsiniz. Rendelediğiniz beyaz sabunu ocak aparatları üzerine serpiştirip ovduğunuzda, lekeler çok daha kolay çıkacaktır.
İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonsuz harcama eğilimine karşı duran minimal evlere, bu bahar temizliği sırasında siz de sahip olabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan her şeyden kurtulmaya, eşya kalabalığı yerine ferah alanlar içerisinde yaşamaya ne dersiniz?
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