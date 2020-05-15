Bahar temizliğini kolaylaştıran pratik bilgiler... Hiç olmadığı kadar kolay olacak!

Evleri kışın kasvetinden kurtarıp cıvıl cıvıl bir yaza hazırlamanın genel adı olan bahar temizliği, etkili yöntemlerle kısa süre içerisinde tamamlanabilir ve size yalnızca baharın keyfini sürmek kalır. Bahar temizliği, pek çok aşamadan oluşsa da düzen içerisinde yapıldığında oldukça kolaydır. Temizliğe başlamadan önce küçülen kıyafetler ve kullanılmayan eşyalar için bir kutu bulundurmayı unutmayın; bağış yapmak için ideal bir fırsat!

1. DIŞTAN İÇE, YUKARIDAN AŞAĞIYA!

Bahar temizliği yaparken kolaylık sağlayan "dıştan içe, yukarıdan aşağıya" kuralı, yapacağınız işleri sıraya koyarken uymanız gereken bir kriterdir.

Önce yerleri temizleyip ardından camları silmeye başladığınızda, yerin tekrar kirlendiğini görürsünüz. Bu da, hem zamanınızın hem de emeğinizin boşa gitmesine sebep olur. Bu sebeple, temizlik için öncelikle daha dışta ve daha yukarıda olan bölümleri seçmelisiniz.

İlk iş olarak perde temizliğini seçmek oldukça idealdir. Perdeler yıkanırken siz de rahatlıkla pencere ve duvarları silebilirsiniz. Temizliğin sonunda ise silip süpürülen zeminlere temiz halılarınızı serebilirsiniz.