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Bahar temizliğini kolaylaştıran pratik bilgiler... Hiç olmadığı kadar kolay olacak!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Baharın gelmesi ile birlikte her yıl olduğu gibi, bu yıl da evler bahar temizliği ile yenilenecek ve yazı ferahlıkla karşılayacak. Perdeler, duvarlar ve eşyaların tamamını temizlemek için size kolaylık sağlayacak olan pek çok yöntem mevcut. Evlerde zamandan tasarruf ederek en etkili temizliği yapmak için gereken tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Bahar temizliğini kolaylaştıran pratik bilgiler... Hiç olmadığı kadar kolay olacak!

Evleri kışın kasvetinden kurtarıp cıvıl cıvıl bir yaza hazırlamanın genel adı olan bahar temizliği, etkili yöntemlerle kısa süre içerisinde tamamlanabilir ve size yalnızca baharın keyfini sürmek kalır. Bahar temizliği, pek çok aşamadan oluşsa da düzen içerisinde yapıldığında oldukça kolaydır. Temizliğe başlamadan önce küçülen kıyafetler ve kullanılmayan eşyalar için bir kutu bulundurmayı unutmayın; bağış yapmak için ideal bir fırsat!

1. DIŞTAN İÇE, YUKARIDAN AŞAĞIYA!

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Bahar temizliği yaparken kolaylık sağlayan "dıştan içe, yukarıdan aşağıya" kuralı, yapacağınız işleri sıraya koyarken uymanız gereken bir kriterdir.

Önce yerleri temizleyip ardından camları silmeye başladığınızda, yerin tekrar kirlendiğini görürsünüz. Bu da, hem zamanınızın hem de emeğinizin boşa gitmesine sebep olur. Bu sebeple, temizlik için öncelikle daha dışta ve daha yukarıda olan bölümleri seçmelisiniz.

İlk iş olarak perde temizliğini seçmek oldukça idealdir. Perdeler yıkanırken siz de rahatlıkla pencere ve duvarları silebilirsiniz. Temizliğin sonunda ise silip süpürülen zeminlere temiz halılarınızı serebilirsiniz.

2. DÜZENLİ DOLAP İÇLERİ BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN KURTARIR!

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Dolabınızı temizlerken giysilerin tamamını boşaltmak ve temizlik sonrası tekrar yerleştirmek oldukça göz korkutucu görünebilir. Bu sebeple, rafları tek tek boşaltıp temizleyebilirsiniz. Eskiden kalabalık dolapları yerleştirmek oldukça çaba gerektirirdi. Günümüzde ise hurçlar ve düzenleyiciler imdadımıza koştu.

Raf ve çekmecelere yerleştireceğiniz düzenleyiciler, zahmetle düzenlediğiniz dolabınızın düzenli kalmasına yardımcı olur ve alandan tasarruf etmenizi sağlar.

Peki, ya hurçlar? 4 mevsime ait tüm giysilerin dolabınızda yer işgal etmesine izin vermeyin. Kışa ait giysileri dolabınızdan çıkarıp hurçlar yardımıyla baza altı gibi uygun alanlarda saklayabilirsiniz. Çoraplarınızı ve kıyafetlerinizi Marie Kondo tekniğiyle katladığınızda ise çocuklarınızın dolabı dahi düzenli kalacaktır.

3. MUTFAK TEMİZLİĞİ BİTTİĞİNDE ŞAŞIRACAKSINIZ

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Perde, duvar ve pencereler temizlendi. Sırada küçük ipuçlarıyla hemen tamamlayacağınız mutfak dolabı ve ocak temizliği var. Mutfak araç gereçlerinizi bulaşık makinenize yerleştirdikten sonra, boşalan rafları temizleyebilirsiniz.

Ahşap ve kaplama dolaplarda kurulama yapmayı unutmamalısınız. Aksi takdirde kabarmalar oluşabilir. Ocağınızda bulunan zorlu lekeler için de beyaz sabun ve karbonattan faydalanabilirsiniz. Rendelediğiniz beyaz sabunu ocak aparatları üzerine serpiştirip ovduğunuzda, lekeler çok daha kolay çıkacaktır.

4. MİNİMAL HAMLELER İÇİN İDEAL ZAMAN!

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İçinde bulunduğumuz yüzyılın sonsuz harcama eğilimine karşı duran minimal evlere, bu bahar temizliği sırasında siz de sahip olabilirsiniz. İhtiyacınız olmayan her şeyden kurtulmaya, eşya kalabalığı yerine ferah alanlar içerisinde yaşamaya ne dersiniz?


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