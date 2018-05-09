Bahar yorgunluğunu bu önerilerle azaltın

Her mevsim geçişinde yaşanan adaptasyon süreci bahar mevsiminde daha ağır kendini hissettirir. Bu ağır tabloyu en aza indirerek, baharın tadını çıkarmak için sağlıklı beslenme önemli bir role sahiptir. Yeterli ve düzenli beslenmenin yanı sıra yaz öncesi ani kilo kayıplarına neden olan diyetlerden de kaçınmak önemlidir.
Bahar aylarında sağlıklı beslenmek için 6 öneri
Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın
Gün içinde düzenli beslenin. Ana ve ara öğünleri atlamayın.
Geç saatlerde yenilen yüksek kalorili atıştırmalıklar, sabah daha yorgun ve ödemli uyanmaya neden olacağından gece kaçamaklarından uzak durun.
Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmeyin. Gün içinde 3-4 porsiyon meyve tüketmeye ve yemeklerin yanında salata yemeye özen gösterin
Kızartma, hamur işi, pasta, börek gibi yağ içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durun
Baharda oluşabilecek ödemleri önlemek için günde en az 1,5-2 litre su tüketin.Meyve suyu, asitli içecekler gibi şeker içeriği yüksek sıvıların tüketiminden kaçının. Çay, kahve tüketimini azaltarak yerine yeşil çay, beyaz çay, papatya gibi vücuttan ödem atmaya yardımcı bitki çayları tercih edilmelidir.
Yaz öncesi hızlı kilo vereyim derken sağlığınızı kaybedebilirsiniz
Havaların ısınmasıyla beraber incelen kıyafetler kışın alınan kilolarla yüzleşmeye neden olur. Yazın yaklaşması, buna karşın kiloların artması birçok kişide stres oluşturur. Bu stres sağlıksız diyetlerle çabuk kilo verme isteğini beraber getirir. Az kalorili diyetler, tek yönlü beslenme (protein ağırlıklı diyetler) ve ağır fiziksel aktiviteyi kapsayan bu sağlıksız diyetler kişinin hızlı kilo vermesini sağlarken sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu olumsuz tablo, bahar yorgunluğuyla birleşince yaşam kalitesinin bozulmasına neden olur. Sağlıklı kilo vermek sabır, istikrar ve motivasyonu gerektirir. Diyette motivasyon için;
Diyet kişiye özel olmalıdır. Kişinin yaşına boyuna kilosuna, beslenme alışkanlıklarıyla uyumlu hazırlanmalıdır.
Haftada 1-1,5 kilo kaybı hedeflenmelidir
Alternatifler ve değişikliklerle diyetin devamlılığı sağlanmalıdır.
Her gün veya günde birkaç kez tartılmak motivasyonu bozacağından, haftada bir kilo kontrolü yapılmalıdır
Hayatımızı diyete göre planlayamayız ama diyeti hayatımıza göre planlayabiliriz. Bu sebeple diyetin mantığını öğrenerek gerektiğinde diyette değişiklikler yapılmalı ve her kaçamakta suçluluk duymadan diyete devam edilmelidir.
Diyetinizi ve kilo verme hızınızı kimseyle karşılaştırmayın. Herkesin metabolizmasının farklı olduğunu kendinize sık sık hatırlatın
Bahar yorgunluğu için en iyi ilaç yeterli ve dengeli beslenmek
Sağlıklı beslenme de günlük besin piramidindeki yiyecek grubundan yeterli ve dengeli beslenerek vücudun ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Örneğin günlük 5 porsiyon meyve C vitamini ihtiyacını karşılarken, 2-3 porsiyon süt ürünü kalsiyum ihtiyacını için yeterlidir. Bu sebeple sağlıklı beslenildiği takdirde ek vitamin ilaçlarına gerek yoktur. Ancak iştahsızlık, tek yönlü beslenme veya özel hastalık durumlarında genel sağlık durumuna göre, hekim veya diyetisyene sorularak başlanmalıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum