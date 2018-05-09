Bahar yorgunluğunu bu önerilerle azaltın

Her mevsim geçişinde yaşanan adaptasyon süreci bahar mevsiminde daha ağır kendini hissettirir. Bu ağır tabloyu en aza indirerek, baharın tadını çıkarmak için sağlıklı beslenme önemli bir role sahiptir. Yeterli ve düzenli beslenmenin yanı sıra yaz öncesi ani kilo kayıplarına neden olan diyetlerden de kaçınmak önemlidir.

Bahar aylarında sağlıklı beslenmek için 6 öneri

Güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın

Gün içinde düzenli beslenin. Ana ve ara öğünleri atlamayın.

Geç saatlerde yenilen yüksek kalorili atıştırmalıklar, sabah daha yorgun ve ödemli uyanmaya neden olacağından gece kaçamaklarından uzak durun.

Sebze ve meyve tüketimini ihmal etmeyin. Gün içinde 3-4 porsiyon meyve tüketmeye ve yemeklerin yanında salata yemeye özen gösterin

Kızartma, hamur işi, pasta, börek gibi yağ içeriği yüksek yiyeceklerden uzak durun

Baharda oluşabilecek ödemleri önlemek için günde en az 1,5-2 litre su tüketin.Meyve suyu, asitli içecekler gibi şeker içeriği yüksek sıvıların tüketiminden kaçının. Çay, kahve tüketimini azaltarak yerine yeşil çay, beyaz çay, papatya gibi vücuttan ödem atmaya yardımcı bitki çayları tercih edilmelidir.