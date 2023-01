Baharatını evde çekmek isteyenler için en iyi baharat öğütücüler ve markaları

Baharat öğütücüler, genellikle sadece yemek yaparken baharat öğütmekte kullanılmaz. Elektrikli ve şarjlı modeller kahve çekirdeği, kuru yemiş, küp şeker, farklı tohum çeşitleri gibi malzemelerin de öğütülmesine olanak tanır. El değirmenleri ise tuzluk ve karabiberlik olarak yemek masalarında kullanılabilir. Siz de ihtiyacınıza cevap verecek bir model arayışındaysanız listemize göz atabilir, beğendiğiniz öğütücüleri güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlıyoruz!

1. LED aydınlatmasıyla rahat kullanım: Russell Hobbs 28010-56 Tuz ve Karabiber Öğütücü Seti

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

"Baharat öğütücü ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Baharat öğütücüler; tane hâldeki tuz, karabiber, kimyon gibi baharatları toz hâle getirir. Böylece her istediğinizde yemeklerinizde taze baharatlar kullanabilmenize yardımcı olur. Siz de baharatları taze tüketmek istiyorsanız Russell Hobbs 28010-56 Tuz ve Karabiber Öğütücü Seti'ni tercih edebilirsiniz. LED aydınlatmasıyla öğüttüğünüz miktarı kolayca görebilirsiniz. İnce ve iri öğütme ayarlarından dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Dört adet AA pille çalışan ürünü zahmetsizce kullanılabilir, şık tasarımıyla sofranızda da rahatlıkla yer verebilirsiniz.

2. Paslanmaz çelik materyallerden üretilen: Fakir Aromatic Kahve Baharat Öğütücüsü

Fakir Aromatic Kahve Baharat Öğütücüsü; paslanmaz çelik hazne, gövde ve bıçakları sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. Çıkarılıp yıkanabilen haznesi kolay temizlik olanağı sunar. 60 gram kapasiteye sahip ürünün güvenli kullanım için emniyet sistemi bulunur. Kahve çekirdeğinden baharata ve taneli tuz çeşitlerine kadar istediğiniz pek çok malzemeyi kolayca öğütmenize yardımcı olur. Şık tasarımıyla mutfak tezgâhınıza farklı bir hava katacak ürün, hafif ve kompakt yapısıyla rahat kullanılır. Siz de hem kaliteli hem işlevsel bir öğütücü arayışındaysanız daha fazla zaman kaybetmeden bu ürünle tanışmalısınız!

3. Geniş öğütme kapasitesiyle: Briz BR721 Kahve ve Baharat Öğütücü

Tam 70 gramlık öğütme kapasitesiyle öne çıkan Briz BR721 Kahve ve Baharat Öğütücü, kaydırmaz taban tasarımıyla öğütme işleminize konfor ve pratiklik katar. 200 Watt gücündeki ürün, kablo saklama alanı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda dağınık bir görüntüye neden olmaz. Çıkarılabilir çelik haznesi kolaylıkla temizlenerek hızla tekrar kullanılabilir hâle gelir. "En iyi baharat öğütücü hangisi?" sorunuza cevap olabilecek cihaz hem yemekleriniz için baharatlarınızı taze taze öğütmenize hem de kahvenizi çekirdekten hazırlayabilmenize imkân tanır. Bu sayede tam kıvamında kusursuz kahve keyfi de yapabilmenizi sağlar. Siz de bileklerinizi yormadan tüm öğütme işlemlerinizi yapabilmek için bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

4. Ekonomik bir seçenek: Kiwi 4806 Tuz Karabiber Değirmeni

Ekonomik bir seçenek olan Kiwi 4806 Tuz Karabiber Değirmeni, kalın ve ince olmak üzere ayarlanabilir iki farklı öğütme ayarıyla istediğiniz incelikte öğütme yapmanızı sağlar. LED ışıklı oluşuyla rahat kullanılan ürün, paslanmaz çelik gövdesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Seramik öğütücü, şık ve minimal tasarımı sayesinde her stildeki mutfakla mükemmel bir uyum yakalar. Kendi mutfağınızın şefi olmayı istiyorsanız tercih edebileceğiniz ürün, bütün yemeklerinize taze dokunuşlarda bulunur. Siz de "Alacağım pilli öğütücü, hem bütçeme uygun hem kullanışlı olsun." diyorsanız severek kullanacağınız bu ürünü incelemeden geçmeyin.

5. Uzun ömürlü kullanım imkânı: WMF Elektrikli Baharat Değirmeni

Uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz WMF Elektrikli Baharat Değirmeni, paslanmaz çelik yüzeyi ve seramik bıçaklarıyla oldukça dayanıklı. Kurutulmuş otları ve baharatları hızlıca öğütmenizi sağlayan cihaz, altı adet AAA pille çalışır. Kademesiz öğütme ayarıyla kalından inceye öğütme gerçekleştirir. Üstelik ürünü kullanmak da oldukça kolay. Bunun için değirmeni eğmeniz yeterli! Model, eğildiğinde otomatik olarak açılır. Baharat haznesi şeffaf olduğu için içinde öğütmek için ne kadar baharat kaldığını görmenizi sağlar. Zarif tasarımıyla mutfaklara şık bir dokunuş yapan modeli çok severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

6. Ergonomik tasarımıyla: Musullu Kahve ve Baharat Öğütücü

En iyi baharat öğütücü seçenekleri arasında yer vermeden geçemeyeceğimiz bir diğer ürün de Musullu Kahve ve Baharat Öğütücü. Ergonomik tasarımı ve kolay kullanılabilir oluşuyla öne çıkan cihazın 70 gram öğütme kapasitesi bulunur. Dayanıklı çelik bıçaklarıyla etkili bir performans sergilerken kordon saklama özelliğiyle rahatsız edici kablo görüntüsünün de önüne geçer. Kahveden baharata, kuru yemişten küp şekere kadar istediğiniz her malzemeyi öğütmenize olanak tanıyan ürün, minimal tasarımıyla çok yer kaplamaz. Ürünü bir kere denedikten sonra, "Neden daha önce almadım ki?" diyeceksiniz.

7. Mükemmel incelikte öğütülen baharatlar için: Berdo Öğütme Makinesi

Berdo Öğütme Makinesi, bütün öğütme işlemlerinizde mükemmel incelik vadeder. Yüksek hızlı motoruyla ön plana çıkan cihazın kullanımı da oldukça kolay. Ürünü kullanmak için tek yapmanız gereken, öğütmek istediğiniz malzemeyi hazneye eklemek ve düğmeye basmak. Küçük, hafif ve şık tasarımıyla dikkat çeken öğütücü, her yere taşınabilir ve pratik şekilde kullanılabilir. Vazgeçilmez mutfak eşyalarınız arasında yer almaya aday ürün, bir öğütücüden bütün beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Siz de baharatlarınızı taze taze kullanmak için minimal bir çözüm arıyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

8. Emniyet sistemiyle güvenli kullanım sunan: King K-444 Grindex Kahve ve Baharat Öğütücü

King K-444 Grindex Kahve ve Baharat Öğütücü, kapak kilitlenmeden çalışmayı engelleyen emniyet sistemiyle güvenli kullanım olanağı tanır. Tek tuşla kolayca çalışır ve mükemmel sonuçlar almanızı sağlar. 1100 Watt yüksek motor gücüne rağmen oldukça hafif yapısı ve minimal tasarımıyla rakiplerine fark atar. Paslanmaz çelik gövde ve öğütme bıçağıyla oldukça dayanıklı model, uzun ömürlü kullanım vadeder. Çıkarılıp takılabilir haznesiyle kolay temizlenen ürünün öğütme kapasitesi ise 60 gram. Kaymaz tabanıyla zahmetsizce çalıştırabileceğiniz cihazı incelemeden alacağınız öğütücüye karar vermeyin.

9. Üç farklı hız ayarı sunan: Tefal GT1108 Kahve ve Baharat Öğütücü

Uzun yıllar mutfağınızda yer alacak baharat öğütücü tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Tefal GT1108 Kahve ve Baharat Öğütücü'ye göz atabilirsiniz. Modelin üç farklı hız ayarından dilediğinizi seçerek baharatları veya kahve çekirdeklerini dilediğiniz incelikte öğütebilirsiniz. Cihaz, hazne kilitleme sistemiyle çalışırken güvenliğinizi ön planda tutar. Paslanmaz çelik hazne ve bıçakları sayesinde öğüttüğünüz bütün malzemelerin lezzetini muhafaza edebilirsiniz. Cihazı tek tuşla kolayca çalıştırabilir, kollarınızı hiç yormadan öğütme işlemini çabucak bitirebilirsiniz. Siz de yıllarca kullanabileceğiniz kaliteli bir öğütme cihazına sahip olmak için ürüne şans verebilirsiniz.

10. Beş farklı öğütme ayarı bulunan: GoldMaster Kahve ve Baharat Öğütücü

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

GoldMaster Kahve ve Baharat Öğütücü'nün iriden ince taneye kadar tam beş farklı öğütme ayarı bulunur. Böylelikle dilediğiniz malzemeyi istediğiniz incelikte öğütmenize imkân tanıyor. 70 gram kapasiteli çıkarılabilir çelik haznesiyle pratik dolum sunan cihaz, gizli kablo sarıcı eklentisiyle dağınık kablo görünümünün önüne geçiyor. Kapaksız kullanıma karşı geliştirilen emniyet sistemiyle etkili performansı güvenlikle birleştiriyor. Kahve çekirdeği öğütmek isterseniz 2 ila 12 bardağa kadar öğütme miktarını seçebilirsiniz. Bu sayede kahve çekirdeklerini tartmakla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Siz de kalitesiyle ve özellikleriyle fark yaratan ürünü denedikten sonra "İyi ki almışım." diyeceksiniz!

11. Şık ve doğal tasarım: Karaca African Ahşap Baharat Değirmeni

En iyi baharat değirmeni modelleri arasında yer alan Karaca African Ahşap Baharat Değirmeni, şık ve doğal tasarımıyla mutfak masanızdan ayırmak istemeyeceğiniz ürünlerden biri olacak. Hafif yapısıyla kullanım kolaylığı vadeden değirmen, manuel öğütme işlemlerinizi mükemmel şekilde tamamlar. Bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle kolay temizlik imkânı tanır. Elektrikli ve pilli baharat öğütücülerine nazaran oldukça uygun fiyatlı olan değirmen, kaliteli yapısıyla sorunsuz kullanılır. Dilerseniz üründen iki adet alarak modern bir takım oluşturabilirsiniz. Siz de ister tuz ister baharat öğütmek için işlevsel bir manuel baharat öğütücüye ihtiyaç duyuyorsanız ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

12. İster rondo ister öğütücü olarak kullanın: Beechef Şarjlı Rondo ve Kahve & Baharat Öğütücü

Alt bölümü yemek yaparken sebzeleri doğramak için rondo olarak kullanılan Beechef Şarjlı Rondo ve Kahve & Baharat Öğütücü'nün üst bölümü ise kahve ya da baharat öğütür. Alt haznesi 150, üst haznesi 80 mililitre olan ürünü şarjlı tasarımı sayesinde elektriğin olmadığı ortamlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihaz, fazla yükleme yapıldığında veya pil seviyesi düşmeye başladığında yanıp sönen uyarı ışığı sayesinde sizi bilgilendirir. Ürünü iki saatte tam olarak şarj edebilirsiniz. Öğütücünün dış bölümlerini hafif nemli bir bezle silebilir, gıdayla temas eden bölümlerini elinizde ılık su ve sabunla yıkayarak temizleyebilirsiniz.

13. Çok yönlü kullanım için: Johnson Grinder Öğütücü

Johnson Grinder Öğütücü; baharat çeşitlerinden kahve çekirdeklerine, fındık ve ceviz gibi kuru yemişlerden tohumlara kadar dilediğiniz her malzemeyi kusursuzca öğütür. Güvenlik sistemiyle emniyetinizi her şeyin önüne koyar. Yüksek performanslı çelik bıçak tasarımıyla kalbinizi kazanacak ürün, 150 Watt güçle çalışır. 840 gramlık minimal tasarımıyla hem tezgâh üzerinde hem mutfak dolaplarında oldukça az yer kaplar. Hatta dilerseniz cihazı yanınızda bile kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Modern rengi ve şık tasarımıyla hemen her mutfak dekorasyonuna uyum sağlar. Siz de evinizin demirbaşları arasında yer alacak, çoklu kullanıma imkân veren bir ürün istiyorsanız bu öğütücüyü rahatlıkla deneyebilirsiniz.

14. Üstün kaliteli bir model arayanlara: Zwilling Tuz-Karabiber Değirmen Seti

Zwilling Tuz-Karabiber Değirmen Seti, kaliteli yapısıyla favori mutfak gereçleriniz arasına girmeye aday! Ürün, şık tasarımıyla mutfak masanıza havalı bir dokunuşta bulunur. Set, tuz ve karabiberin yanı sıra farklı baharatların çekilmesine de olanak tanır. İtalyan tasarımcı Matteo Thun'un tasarımı olan model, mat yüzeyli paslanmaz çelik malzemeden üretilir. Seramik öğütücülere sahip değirmen setinin doldurma mekanizması ise baharatları dökmeden hazneye yerleştirmenizi sağlar. Yaklaşık 11 santimetre boyundaki ürün, dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım vadeder. Siz de her detayı özenle işlenen, kaliteli bir değirmen seti arayışındaysanız ürünü tercih edebilirsiniz. Dilerseniz seti ev hediyesi olarak da değerlendirebilirsiniz.

15. Kolay dolum imkânı sunan: BUFFER Baharat Değirmen Öğütücü

BUFFER Baharat Değirmen Öğütücü dört adet AAA pille çalışır. Dış haznesi kolayca çıkarılıp hızla temizlenebilir. Ürünün çeşitli baharatlar için farklı incelikte çalışma ayarları bulunur. Bu sayede istediğiniz taneli baharatı çekebilmenize olanak tanır. LED ışık özelliğiyle kullanım sırasında önünüzü net bir şekilde görmenize ve baharatı kontrollü kullanmanıza yardımcı olur. Hızlı ve güçlü motoruyla baharatların tıkanmasına ya da sıkışmasına engel olur. Tuşlu yapısı sayesinde tek elle bile kolayca kullanılabilir. Paslanmaz çelik gövde tasarımı ve akrilik haznesiyle cam materyalin kırılma olasılığının önüne geçerek dayanıklı bir yapı oluşturur.