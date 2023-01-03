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Mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak pratik mutfak ürünleri

02.01.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kişi gün içinde zamanının çoğunu mutfakta harcayabiliyor. Bu yüzden mutfak işlerini kolaylaştıran ürünlerin önemi çok büyük. Peki, mutfaktaki en iyi dostlarınız olabilecek, küçük ama etkili birkaç mutfak aleti ile tanışmaya ne dersiniz? Cevabınız “Evet!” ise harika bir liste ile karşınızdayız! Sebze doğrayıcıdan saklama kabına birçok ürünü sizin için derledik. İşte hayatınızı kolaylaştıracak o ürünler!

Mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak pratik mutfak ürünleri

Mutfak işleri kimi zaman yorucu bir hâle gelebiliyor. Tam da bu noktada, hayatı kolaylaştıracak pratik mutfak gereçlerine ihtiyaç duyuluyor. Zaman tasarrufu sağlayarak stresinizi azaltacak elektrikli ya da manuel pek çok yardımcı mutfak ürünü bulunuyor. Onlardan bazılarını sizler için listeledik. Gelin, işlerinizi kolaylaştıracak mutfak ürünlerine hep birlikte göz atalım.

1. Lezzetli ve sağlıklı kızartmaların sırrı: Karaca Foodrition AirFryer Single Pan Black

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Yeni nesil ürünlerden biri olan airfryerlar pek çok modelde karşımıza çıkıyor. Karaca Foodrition AirFryer Single Pan Black de onlardan biri. Ürünün programlanabilir özelliği ile istenilen sıcaklıkta ve sürede kızartmalar yapabilirsiniz. Üstelik fazla yağ istemeyen ürünle hem sağlıklı yiyecekler hazırlamış hem yağ tasarrufu yapmış olursunuz. Üstelik 3,5 litrelik pişirme haznesine sahip üründe gösterge paneli de bulunuyor.

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2. Zorlu yoğurma işlerini ona bırakın: Cookplus Quick Chef 1001 Mutfak Robotu

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

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Hamur yoğurmak ya da krema çırpmak, ekstra uğraş gerektirse de bu işler için hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracak yardımcınız Cookplus Quick Chef 1001 Mutfak Robotu olabilir. Farklı çırpma aparatlarıyla ve ön ayarlarıyla istediğiniz unlu mamullerini yorulmadan kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Özellikle dakikalarca çırpma işlemi gerektiren kremaları hazırlarken işinizi kolaylaştıracak ürüne mutlaka göz atmalısınız.

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3. Meyve sebze doğrarken zaman kaybetmeyin: Fissler Finecut Sebze Doğrayıcı

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

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Meyve ve sebze doğrama işi artık zamanınızdan çalmayacak. Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren ürünlerden Fissler Finecut Sebze Doğrayıcı, mutfaktaki yardımcı ürünlerinizden biri olacak. Dış materyalleri plastik, doğrayıcı parçaları metal olan ürün sadece doğrama işlerini yapmıyor. Marul gibi sebzeleri kurutuyor ve sıvı gıdaların çırpılmasına da yardımcı oluyor. Elektrik enerjisi gerektirmeyen ürüne mutfağınızda mutlaka bir yer açmalısınız.

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4. Çok seveceksiniz: Adalinhome Favilla Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Saklama kaplarının mutfaktaki toparlayıcı etkisinin büyük olduğunu biliyoruz. Adalinhome Favilla Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü Set de malzeme ve yiyeceklerinizi saklamanızı sağlayacak ürünler arasında yer alıyor. Üstelik ürün mikrodalga fırınlarda da kullanabildiği için yiyecek ısıtma işlemlerinize de yardımcı. Üç ayrı boydan oluşan setin kapakları da bulunuyor. Böylece yiyecekleri rahatlıkla muhafaza ederken mikrodalga fırında kullanılacağı zaman da sıçratma gibi problemlerin önüne geçiyor.

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5. Kahve keyfiniz yarım kalmasın: Karaca Coffee Bean French Press

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Mutfağınızdaki filtre kahve makinenizi çalıştırmak istemediğiniz ya da elektriklerin olmadığı zamanlarda kahve keyfinizi aksatmamak için Karaca Coffee Bean French Press’i tercih edebilirsiniz. Ürünün gövdesi cam, diğer kısımları plastik ve paslanmaz çelikten oluşuyor. French press süt köpüğü elde etmek istediğinizde de kullanılabiliyor. Ilık sütü hızlıca presleyerek bol köpüklü bir süt elde edebilirsiniz.

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6. Buzdolabınızı düzenleyin: Kitchen Life 360 Derece Dönen Banyo&Buzdolabı Düzenleyici Tepsi

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Buzdolabı içinde bir şey ararken ya da almaya çalışırken zorlandığınız oluyordur. Kitchen Life 360 Derece Dönen Banyo&Buzdolabı Düzenleyici Tepsi ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Sıklıkla kullandığınız ürünleri döner tabanlı tepsiye koyabilirsiniz. Böylece elinizin altında olmasını istediğiniz ürünlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sos, meyve ya da baharat gibi ürünlerde de kullanabileceğiniz tepsiyle hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

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7. Hamur işleri için büyük kolaylık: Epinox %100 Silikon Pişirme Matı

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

230 dereceye kadar dayanıklılık gösteren Epinox %100 Silikon Pişirme Matı’nı fırınınızda kullanarak özellikle unlu mamulleri yapışmadan pişirebilirsiniz. Ürünü temizlemesi de oldukça kolay. Matı ister tepsiye ister tel ızgaraya yerleştirerek kullanabilirsiniz. Yağlı kâğıt yerine tercih edebileceğiniz ürün, 30x40 cm ölçüsüne sahip. Hamur işlerini pişirirken vazgeçilmeziniz olacak ürüne mutfağınızda yer vererek fırın kullanımınızı daha pratik hâle getirebilirsiniz.

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8. Yiyecekleri streçlemek artık çok daha kolay: Cook Bas & Kes Streç Kesici

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Sıklıkla streç film kullanıyorsanız onun zor bir ürün olduğunu da muhtemelen biliyorsunuz. Kesme ya da koparma sırasında bir şeyler ters gittiğinde streç film, özelliğini yitirebiliyor. Bu soruna çözüm olabilecek yardımcınız ise Cook Bas & Kes Streç Kesici. Ürünün ergonomik tasarımıyla streç filmi rahatlıkla kesebilir, kaplayacağınız ürünü kolayca sarabilirsiniz. Ürünün farklı renk seçeneklerinin de olduğunu hatırlatalım.

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9. Baharatlar karışmasın: Gold Home 55 Çeşit Mutfak Kavanoz Baharatlık Sticker Baharat Etiketi

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Her baharat şişesinin içinde ne olduğunu anlayabilmek için baharatın rengine ve kokusuna bakmak gerekebiliyor. Baharat şişelerini etiketleyerek bu zahmetten kurtulabilir ve ihtiyacınız olan malzemeyi kolayca bulabilirsiniz. Özel tasarıma sahip Gold Home 55 Çeşit Mutfak Kavanoz Baharatlık Sticker Baharat Etiketi ise mutfakta kullanılabilen pek çok baharata ait etiketi sunuyor. Sudan etkilenmeyen özel lateks malzemesiyle baharat şişelerinizi rahatlıkla adlandırabilirsiniz.

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10. Kesmeyen bıçaklara son: Epinox Bıçak Bileyici

Hayatınızdaki stresi azaltacak pratik mutfak ürünleri

Körelmiş bıçaklarla sebze, meyve ya da et doğramaya çalışmanın zorluğunu bilirsiniz. Zamanınızdan çalan bu sorunu Epinox Bıçak Bileyici ile hızlıca çözebilirsiniz. Ürün içerisinde metal ve seramik olmak üzere iki farklı bileyici bilye bulunuyor. Bu sayede sadece birkaç dakikanızı alacak bileme işlemi ile keskin bıçaklara sahip olabilir, mutfaktaki işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

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