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Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

30.12.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek yapmak kimi için sadece ihtiyaç kimi için de hobi hâline gelebiliyor. Her ne sebeple olursa olsun, yemek yapmayı kolaylaştıran ve hızlandıran ürünler herkes tarafından tercih ediliyor. Karıştırıcılar, bıçak setleri, kek kalıpları ve pişirme gereçleri gibi daha pek çok yardımcı ürün bulunuyor. Gelin, mutfağınızda sizlere yardımcı olabilecek en kullanışlı 10 ürünü birlikte inceleyelim.

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Mutfakta işleri kolaylaştırıp hızlı hâle getirebilecek pek çok ürün bulunuyor. Bunlardan bazıları tek tuşla bazıları ergonomik yapılarıyla yemek yapmaya yardımcı oluyor. Sizler de zamandan tasarruf etmek ve ekstra çaba sarf etmeden yemek hazırlamak istiyorsanız bir araya getirdiğimiz ürünlere göz atabilirsiniz.

1. Teknoloji harikası bir ürün: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

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Son dönemlerin en trend mutfak ürünlerinden biri olan airfyerlar, kısa sürede yemek pişirmeleri ve az yağ kullanmalarıyla ünlü. Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz de bunlardan biri. Yeni nesil bu cihaz, Rapid Air teknolojisi ile yağ kullanımını azaltıyor. Ürünün ızgara, kızartma, fırınlama ve ısıtma gibi fonksiyonları sayesinde kısa sürede pek çok lezzetli yiyecek hazırlayabilmek mümkün.

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2. Mutfağınızdaki en özel yardımcılarınız: Karaca Overcut 6 Parça Bıçak Seti

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Mutfaktaki en büyük yardımcılar arasında elbette bıçaklar da yer alıyor. İşinizi kolaylaştırmak için gıdanın türüne ve kesim işlemine uygun bıçaklar kullanmanız gerekiyor. Altı farklı bıçaktan oluşan Karaca Overcut 6 Parça Bıçak Seti'nde 20 santimetre şef bıçağı, dilimleme bıçağı, ekmek bıçağı ile 12,7 santimetre doğrama bıçağı ve 8,9 santimetre soyma bıçağı bulunuyor. Sette plastik bıçak standı da mevcut.

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3. Sağlıklı atıştırmalıklar için olmazsa olmaz: Electrolux E4TB1-6ST Sürahili Blender

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Beş ayrı hız ayarıyla sağlıklı milkshakeler, smoothieler ve çok daha fazlasını hazırlayabilen Electrolux E4TB1-6ST Sürahili Blender ile tanıştınız mı? Kaliteli aksesuarlarıyla yüksek performans sağlayan karıştırıcı; sadece hassas gıdalarda değil, buz gibi sert malzemelerde de etkili bir araç. Hem 1,5 litrelik sürahi hem paslanmaz bıçaklar, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun.

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4. Lezzetli yemekler için doğru ürün: Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Döküm tencereler, demirden üretildiği için sağlığa zararlı madde içermez. Bu bakımdan daha sağlıklı ve daha lezzetli yemekler pişirilmesinde etkili olur. Lava Döküm Çok Amaçlı Yayvan Tencere de bu ürünlerden biri. Rengi ve modeliyle şık bir duruş sergileyen ürün, tüm fırın ve ocak tiplerinde kullanılabiliyor. Ayrıca sağlıklı yemeklerin pişirilmesini sağlıyor.

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5. Bırakın o halletsin: Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Özellikle hamur işlerinin ve kremaların hazırlanmasında etkili bir ürün olan Karaca Mastermaid Chef Stand Mikser, mutfakların en sevilen yardımcılarından biri. Altı kademeli hız ayarı bulunan ürün; üç farklı aparatıyla karıştırma, yoğurma ve çırpma işlemlerini zahmetsizce gerçekleştiriyor. Böylece işlerinizi yorulmadan bitirmenizi sağlıyor, vakit de size kalıyor.

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6. Ev konforunda ızgara lezzeti için: Sinbo Sbg-7102 Elektrikli Izgara

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Sırada ev konforunda ızgara yemekleri tercih etmek isteyenler için tasarlanan Sinbo Sbg-7102 Elektrikli Izgara var. Çıkarılabilir ızgara aparatı ve tepsisiyle kullanım kolaylığı sağlayan elektrikli ızgara, her mekânda tercih edebileceğiniz bir ürün. Üstelik gıdaları odun ya da kömür ateşine maruz bırakmadığı için daha sağlıklı yiyeceklerin pişirilmesinde etkili oluyor. Evinizde ızgara keyfi yaşamak isterseniz ürünü siz de tercih edebilirsiniz.

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7. Hepsi bir arada: Karaca Çaysever Robotea 3 in 1 Konuşan Çay Makinesi

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Su ısıtıcı, çay ve kahve makinesi fonksiyonlarını bir arada sunan çok az ürün bulunuyor. Karaca Çaysever Robotea 3 in 1 Konuşan Çay Makinesi de o müthiş elektronik aletlerden biri. Şık tasarımıyla hem çay hem kahve sevenlerin gönlünü fetheden ürün, geniş hacmiyle özellikle kalabalık aileler için uygun.

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8. Lezzetli tariflerin sırrı: Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Bazı yemek tariflerinin özel ölçülerle hazırlanması gerekebiliyor. Böyle durumlarda malzemelerin daha sağlıklı şekilde ölçülebilmesi için mutfak terazisi kullanılması şart. Siz de tam kıvamında yemekler hazırlamak istiyorsanız Bluefox Dijital Mutfak Terazisi'ni tercih edebilirsiniz. İki adet pille çalışan terazi, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş ve LCD ekrana sahip. Ürünün dara işlevi olduğunu da belirtelim.

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9. Her an elinizin altında: Kyraton Paslanmaz Çelik Pişirme Gereç Setleri

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

Gold renkli sapları bulunan Kyraton Paslanmaz Çelik Pişirme Gereç Seti, tam 12 parçadan oluşuyor. Sette kepçe, spatula, patates ezici ve maşa gibi farklı özelliklerde pişirme gereçleri bulunuyor. Ürünler paslanmaz çelikten üretiliyor, kurşun ve PBA gibi zararlı maddeler içermiyor. Günlük kullanıma uygun olan araç gereçlerin her birinde asma halkası mevcut. Bu set, yemek hazırlığında ve sunumlarda en iyi yardımcınız olabilir.

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10. En lezzetli kek ve pastalar için: Karaca Retro 3'lü Kek Seti Antrasit

Yemek yapmayı sevenlerin mutlaka sahip olması gereken mutfak ürünleri

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Kek ya da pasta yapımında kullanılan kalıplar birçok farklı şekil ve modelde karşımıza çıkabiliyor. Karaca Retro 3'lü Kek Seti ise en çok tercih edilen üç şekilden oluşuyor. Granit malzemeden üretilen üçlü set; kelepçeli, yuvarlak ve baton olarak üç şekilde sunuluyor. Ürünlerin ölçüleri ise şu şekilde; kelepçeli kek kalıbı 26 santimetre, yuvarlak kek kalıbı 22 santimetre, baton kek kalıbı 27 santimetre.

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