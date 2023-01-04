Mutfağınızda kesinlikle olması gereken uygun fiyatlı Amazon ürünleri

Bugün mutfakta kullanılan pek çok ürün, siz fark etmeseniz de işlerinizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Pahalı elektronik ürünlerin yanı sıra göz ardı edilen, ufak tefek araç gereçler de en az onlar kadar işlevsel olabiliyor. Silikon spatuladan bardak askılığına kadar pek çok ürün, mutfağınızda mutlaka yer almalı. Hem uygun fiyatlı hem her mutfağın ihtiyacı araç gereçler için listemize göz atabilirsiniz.

1. Limon sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı: Döküm Limon Sıkacağı

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Alüminyum döküm malzeme ile üretilen Döküm Limon Sıkacağı, sağlam yapısıyla yıllarca sorunsuz kullanılıyor. Plastik malzemeli limon sıkacaklarına göre daha dayanıklı ve gıda ile temasa uygun olan limon sıkacağı, özel kaplaması sayesinde paslanmıyor. Ergonomik tasarımı ve kaymaz yüzeyi rahat kullanım sunuyor. Siz de pratik bir şekilde limon sıkmak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

2. Depolama sorunu yaşamak istemeyenlere: Helen's Home Üst Üste Geçirilen Küçük Banyo Mutfak Rafı Tezgâh Altı Düzenleyici

Dağınıklığı önleyen ve ürünlerin daha kolay bulunmasını sağlayan düzenleyiciler, her mutfağın ihtiyacı. Özellikle küçük ve dar mutfaklarda depolama alanı sunan ürünleri kullanmak oldukça önemli. Helen's Home Üst Üste Geçirilen Küçük Banyo Mutfak Rafı Tezgâh Altı Düzenleyici de temizlik ürünlerini bir arada tutarak hem yer tasarrufunda bulunuyor hem daha düzenli bir görünüm sağlıyor. Ürün 20 santimetre ölçüsüyle tezgâh altında rahatça kullanılabiliyor.

3. Düzenli bir tezgâh görünümü için: Kaşık Standı Kepçe ve Tencere Kapak Tutucu

Tezgâh üzerindeki düzeni sağlamak için bazı yardımcı ürünlerin kullanılması şart. Onlardan biri de Kaşık Standı Kepçe ve Tencere Kapak Tutucu. Özellikle yemek pişirirken tencere kapağının ya da kaşıkların tezgâh yüzeyine temas etmesi pek hijyenik olmayabiliyor. Ürün ise hem toparlayıcı görevi üstleniyor hem daha temiz bir çalışma sağlıyor. Yemek yaparken severek kullanacağınız ürüne göz atmadan geçmeyin, deriz.

4. En kullanışlı karıştırma ve pişirme aparatı: DecoBella 82101 Silikon Spatula

DecoBella 82101 Silikon Spatula, her mutfağın temel ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bu küçük ama son derece kullanışlı ürün, yanmaz ve yapışmaz yapısıyla karıştırma ve pişirme işlemlerinin rahatça uygulanabilmesini sağlıyor. Ayrıca yumuşak yapısıyla kek hamuru gibi akışkan kıvamlı malzemelerin daha rahat sıyırılmasını sağlayarak karıştırma kabında artık da bırakmıyor. Gıdaya koku vermeyen ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

5. Meyve ve sebze soymak için en iyi çözüm: Victorinox Mutfak Vt 7.6073 Patates Soyacağı

Sebze ve meyve soymak, Victorinox Mutfak Vt 7.6073 Patates Soyacağı ile daha zahmetsiz ve hızlı! Ergonomik sapı ve paslanmaz çelik keskin bıçağı ile her türlü meyve ve sebzenin rahatça soyulabilmesini sağlayan ürün, zamandan tasarruf etmek adına kullanılabilen en iyi mutfak gereçlerinden biri. Uzunluğu 15,5 santimetre, genişliği de 5,5 santimetre olan soyacak, hafif yapısıyla bilekleri de yormuyor.

6. Mutfağınıza düzen getirecek: Lirazon Dolap İçi Raf Altı Fincan Askısı

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Yer sıkıntısı yaşanan mutfaklar için çözüm odaklı pek çok ürün bulunuyor. Lirazon Dolap İçi Raf Altı Fincan Askısı da onlardan biri. Yer tasarrufu sağlamasının yanında düzenli bir görünüm de sunan ürün, dolap ya da raflara rahatlıkla takılabiliyor. Kulplu bardakların toparlanmasını sağlayan askı, metal ana malzemeden ve sekiz adet kancadan oluşuyor.

7. Kahve ve bitki çayı severlere: CAMBU Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam French Press Coffe Maker

Bitki çayı ya da filtre kahve içmeyi sevenler için CAMBU Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam French Press Coffe Maker, kullanışlı bir alternatif. Termal şoklara dayanıklı olan ürün, sağlamlığı ile öne çıkan borosilikat cam malzemeden üretiliyor. Üzerindeki ölçü göstergeleriyle mutfağınızda yardımcı araçlardan biri olabilecek 600 mililitrelik sürahili french press ile kahveleri tatlandırmak için süt köpüğü elde edebilmek de mümkün.

8. Evde keskinliğini kaybeden bıçak kalmasın: Lazbisa Bıçak Satır Zırh Bileme Çelik Yassı Masat

Zamanla keskinliğini yitiren bıçaklar, yiyecek hazırlığı sırasında zorluk çıkarabiliyor. Gıdaların kesilmesini, doğranmasını ya da soyulmasını zorlaştıran körelmiş bıçaklar için Lazbisa Bıçak Satır Zırh Bileme Çelik Yassı Masat’ı tercih edilebilir. Ev konforunda bıçaklarınızı rahatça bileyebileceğiniz ürün, ergonomik yapısıyla rahat kullanım sağlıyor. Ürünün toplam uzunluğu ise 35 santimetre. Her evin ihtiyacı bu ürün ile tanışmak için acele edin.

9. Sürekli tıkanan evyelere çözüm: Xinlie Gider Süzgeci

Mutfak lavabosunun giderinin kapatılması gereken durumlarda ya da giderin tıkanmamasını önlemek için Xinlie Gider Süzgeci'ni tercih edebilirsiniz. Silikon malzemeden üretilen ürün hem estetik hem kullanışlı bir yapıya sahip. Farklı renk seçeneklerinin de bulunduğu süzgeç, her mutfakta mutlaka yer alması gereken ürünlerden biri. Sizin de sık sık gideriniz tıkanıyorsa ürünü alışveriş listenize eklemelisiniz.

10. Yerlerin ıslanmasına son: Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası

Manuel damacana pompaları su alırken ekstra çaba sarf edilmesine neden olurken su damlatma gibi sorunlar da çıkarabiliyor. Narpump NP-002 Şarjlı Damacana Pompası, bu problemlere çözüm niteliğinde bir ürün. Tek şarj ile dört ila altı damacanaya kadar kullanım ömrü sunan pompa, BPA gibi zararlı maddeler içermiyor. Ürün tüm damacana ve şişelerle uyumlu olarak çalışabiliyor. Daha ne olsun, değil mi?