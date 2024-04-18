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    4. Baharda o hastalıklar artıyor! 'Özellikle geceleri daha çok...'

    Baharda o hastalıklar artıyor! 'Özellikle geceleri daha çok...'

    18.04.2024 11:25
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    Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, ilkbahar mevsiminde bazı cilt hastalıklarının görülme sıklığının arttığını söyledi. Bu dönemde en sık görülen cilt hastalıklarından olan kurdeşen, güneş alerjisi, alerjik deri hastalıkları, mantar enfeksiyonları ve güneş lekeleri hakkında bilgi veren Kükürt, korunma yollarını anlattı.

    Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, özlemle beklenen bahar aylarında dikkatli olunmaz ise gelişebilecek kimi cilt sorunlarının yaşam konforunu düşürecek seviyelere gelebildiğini ifade ederek, bu dönemde en sık görülen cilt hastalıklarını ve koruma yollarını anlattı.

    Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, bahar aylarında görülebilecek cilt hastalıklarını şu şekilde sıraladı:

    KURDEŞEN (ÜRTİKER)

    Araştırmalar, her dört kişiden birinin yaşamı boyunca en az bir kez ürtiker geçirdiğini gösteriyor. Ürtikere en çok baharla birlikte polenlerin artması sebep olduğundan maruziyetten kaçınmak büyük önem kazanıyor. Deriden kabarık, basmakla solan, etrafı kızarık, sınırları belirgin ve kaşıntılı döküntüler ürtikerin belirtileri olarak öne çıkıyor. Bu döküntüler bir günden fazla geçmeden kayboluyor ve vücudun başka yerlerinde tekrar çıkıyor. Belirtiler hastaları özellikle geceleri daha çok rahatsız ediyor ve yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Şiddetli kaşıntılar kimi zaman dayanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. İleri durumlarda göz kapağı ve dudaklarda şişlikler bile meydana gelebiliyor ve bunun sonucunda da acil müdahale edilmesi zorunlu bir hal alıyor.

    GÜNEŞ ALERJİSİ

    Güneş alerjisi, cildin güneşin zararlı ışınlarına gösterdiği bir reaksiyon. Belirtileri genellikle kaşıntılı kızarıklık, kabarıklık ve isilik şeklinde ortaya çıkıyor. Ancak şiddetli güneş alerjisi; kurdeşen, sulu kabarcıklar, şişlik şeklinde de kendini gösteriyor. Polimorf ışık reaksiyonu, iltihaplı ve kaşıntılı cilde neden olan aktinik prurigo, kronik aktinik dermatit ve güneş ürtikeri (solar ürtiker) olarak birçok çeşidi bulunuyor. Etkin bir şekilde güneşten korunmak alınacak ilk ve en önemli tedbir oluyor.

    ALERJİK DERİ HASTALIKLARI

    Bahar aylarında atopik egzama, alerjik rinit (saman nezlesi) ve astım hastalığı olan kişilerde alerjik cilt hastalıklarının gelişme ihtimali oldukça artıyor. Bu dönemde özellikle polenlerden, alerji yapıcı gıdalardan, ev tozu ve stresten mümkün olduğunca kaçınılmasının yanı sıra uzman bir hekimden de yardım alınması da gerekebiliyor.

    MANTAR ENFEKSİYONLARI

    Bulaşıcı bir deri enfeksiyonu olan ve yaygın olarak görülen mantar, vücuda giren organizmaların yerleştiği bölgelerde sulu veya kuru deri, kaşıntı ve kızarıklık şeklinde kendini belli ediyor. Özellikle şeker hastalarının ayaklarında ortaya çıkan mantar hastalığının ihmal edilmemesi gerekiyor. Mantarlara bağlı deri hastalıkları sıcak ve nemli ortamlarda daha fazla görüldüklerinden kişisel temizliğe özen göstermek, hasta kişilerle temastan kaçınmak, sentetik olmayan ayakkabılar giyinmek ve kıyafet seçiminde pamuklu giysileri tercih etmek önem taşıyor.

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    GÜNEŞ LEKELERİ

    Baharın gelişiyle birlikte artan güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerdeki deride döküntüler, koyu lekeler ve güneş yanıkları görülebiliyor. Bunun yanı sıra ciltte kırışıklık oluşumunun bir sonucu olarak erken cilt yaşlanmasına da kapı aralanmış oluyor. Bu nedenle bahar aylarında zararlı güneş ışınlarına maruz kalmamak için güneşin cilde ulaşmasını engelleyecek kıyafetler giymek ve gerekirse çok faktörlü güneş kremi kullanmak gerekiyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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