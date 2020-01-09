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  4. Bahçeli, MHP'ye geçen Hendek Belediye Başkanına rozet taktı

Bahçeli, MHP'ye geçen Hendek Belediye Başkanına rozet taktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) istifa ederek MHP'ye katılan Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve 10 belediye meclis üyesine rozet taktı.

Bahçeli, MHP'ye geçen Hendek Belediye Başkanına rozet taktı

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) istifa ederek MHP'ye katılan Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve 10 belediye meclis üyesine rozet taktı.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve 10 belediye meclis üyesi BBP'den istifa ederek MHP'ye geçti. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen katılım töreninde, MHP lideri Devlet Bahçeli, kendi parti rozetini Başkan Babaoğlu'na takarak, "Partimize hoş geldiniz" dedi. MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise yaptığı yazılı açıklamasında, "Hendek Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu ve 10 değerli meclis üyemiz, Sayın Genel Başkanımızın onaylarıyla bugünden itibaren çalışmalarına partimizde devam etme kararı almışlardır. Sayın Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize, 'yuvanıza hoş geldiniz' diyor ve başarılar diliyoruz" dedi.

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Bahçeli, MHP'ye geçen Hendek Belediye Başkanına rozet taktı

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