HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'nin açıklaması heyecan yaratmıştı... AK Parti harekete geçti! 'Yerel seçim' detayı dikkat çekti

Bahçeli'nin açıklaması heyecan yaratmıştı... AK Parti harekete geçti! 'Yerel seçim' detayı dikkat çekti

15.06.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli 19 ilçenin daha il olabileceği sinyalini vermiş, bu açıklama il olmayı bekleyen birçok ilçede heyecan yaratmıştı. 8 kriteri yerine getiren ilçelerin il statüsü kazanma olasılığı bulunuyor. AK Parti'nin '19 yeni il' için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Düzenlemenin tarihiyle ilgili 'yerel seçim' detayı dikkat çekti. Peki hangi ilçeler il olma kriterlerini yerine getiriyor? İşte detaylar...

Bahçeli'nin açıklaması heyecan yaratmıştı... AK Parti harekete geçti! 'Yerel seçim' detayı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin ardından 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla yeni adımlarını atmaya başlarken MHP lideri Bahçeli'nin de "100 il" çıkışı ses getirmişti. Yeni dönemde 19 ilçenin daha il olma ihtimali konuşurken iddiaya göre hazırlıklar başladı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI HEYECAN YARATMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşurken "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleriyle 19 ilçenin daha il olabileceğinin sinyalini vermişti.

Devlet Bahçeli söyledi! Davullu zurnalı kutlama yapıp Türk bayrakları astılar… Devlet Bahçeli söyledi! Davullu zurnalı kutlama yapıp Türk bayrakları astılar…

YEREL SEÇİM SONRASI İÇİN PLANLANIYOR

NTV'nin haberine göre AK Parti' 100 il için hazırlıklara başladı. Yeni il ve ilçeler için TBMM'den yasa çıkarılması gerekiyor. Düzenlemenin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerden önce yasalaşması beklenmiyor. İl ve ilçe olmak isteyen bölgeleri küstürmemek adına sürecin planlamasının mahalli idareler seçimleri sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağı ifade ediliyor.

adsads

8 KRİTERİN KARŞILANMASI GEREKİYOR

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

HANGİ İLÇELER İL OLABİLİR?

Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Alanya, Tarsus, İnegöl, Ereğli, Çorlu, Manavgat, Ünye, Edremit, Fethiye, Midyat, Yüksekova ve Erçiş gibi ilçeler bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren sözler: 'Aldattığından şüphelendim...'Dehşete düşüren sözler: 'Aldattığından şüphelendim...'
8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı! 8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!
O başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyorduO başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyordu
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli ilçe il

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

O başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyordu

O başkanlıklar artık onlara emanet! Seçim sonrası merak ediliyordu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Hastalığını itiraf etti! Güzel ve zayıf görünmek için...

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.