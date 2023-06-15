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  4. Devlet Bahçeli söyledi! Davullu zurnalı kutlama yapıp Türk bayrakları astılar…

Devlet Bahçeli söyledi! Davullu zurnalı kutlama yapıp Türk bayrakları astılar…

15.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Cumhuriyet’in 100. yılında 100 il" açıklaması sonrası bazı ilçelerde heyecanlı bekleyiş başladı. Adana’nın Kozan ilçesinde Bahçeli’nin açıklamalarının ardından esnafların davul zurna eşliğinde iş yerlerine Türk bayrağı asarak kutlama yaptıkları görüldü. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da açıklamasında ‘İl hakkımızın aslında geri iade edilmesini talep ediyoruz’ dedi.

Devlet Bahçeli söyledi! Davullu zurnalı kutlama yapıp Türk bayrakları astılar…

Türkiye’nin büyük ilçelerinde il olmak için heyecanlı bekleyiş başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Cumhuriyet’in 100. yılında 100 il" açıklaması, Adana’nın Kozan ilçesinde büyük heyecana neden oldu. Esnaflar Bahçeli’nin açıklamasını davul zurna eşliğinde iş yerlerine Türk bayrağı asarak coşkuyla karşıladı. Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1926'da ilçeye dönüştürülen tarihi kentin vilayet hakkının geri verilmesini istediklerini belirtti.

Bahçeli’nin grup toplantısı konuşmasında il olmayı bekleyen ilçelerin yeniden gündeme gelmesi, Kozan’da büyük heyecana neden oldu. Bahçeli'nin Türkiye'nin yeni yüzyılında gücünü artırarak "100 il ve bin ilçeden" oluşan bir idari yapı inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahip olduğunu belirtmesi, Osmanlı döneminde sancak olan ve 1926'da ilden ilçeye dönüştürülen Kozan’da sevinçle karşılandı. Esnaflar davul zurna eşliğinde iş yerlerine Türk bayrağı astı.

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Kozan'ın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ve Aladağ ve İmamoğlu ilçelerinin tarihten bu yana merkezi olduğunu ve Adana‘ya olan uzak mesafesi nedeni ile birçok dezavantajlar yaşandığını belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçelerinin il olması ile birlikte tarih, turizm, tarım, sanayisi ile bölgenin gelişen, büyüyen büyük bir merkez olma potansiyeli olduğunu kaydetti. Geçmiş yıllarda Kozan’ın vilayet hakkının geri verilmesi için Kent Konseyi ile birlikte yapılan çalışmaların kitapçık ile tüm bakan ve milletvekillerine ulaştırıldığını söyleyen Başkan Özgan, 100. yılda Kozan’ın il olacağına inandıklarını ifade etti.

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Başkan Özgan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. Kozan Osmanlı'da sancak merkezi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Kozan il merkezi, Mareşal Fevzi Çakmak Kozan milletvekili. 1926 yılında Kozan kazaya dönüştürülüyor. Böyle bir kadim hakkımız var. İl hakkımızın aslında geri iade edilmesini talep ediyoruz. Daha önceden biz bir kitapçık hazırladık. 2011 yılında bir kitapçık Kent Konseyi, siyasilerimizle beraber bunu gündeme taşımıştık. Bu kitapçığı tüm milletvekillerimize Meclise gönderdik. Hatta Kozan'ın meşhur portakalıyla beraber Ankara gündemine getirdik. Kozan coğrafya olarak da, fiziki olarak da, nüfus olarak da il olmayı hak eden bir ilçe. Saimbeyli, Tufanbeyli, daha önce Kadirli Osmanlı döneminde sancağa bağlı bir kaza. Kozan bu dediğim özellikle il merkezi gibi işlem görüyor.

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Sanayiden tarıma hep halkımız çevre ilçelerden Kozan'a geliyorlar, ticaret Kozan'da. Kozan il olursa daha güzel yönetilecektir. Kadirli, Osmaniye beşinci, altıncı derecede teşvik alıyor. Ama Kozan'ın da organize sanayi bölgesi var. Maalesef bundan yararlanamıyoruz. Büyük yatırımcı Kozan'a gelemiyor. O yüzden ekonomimiz, turizm gelişmiyor. Yani bunlar açısından da Kozan'ın il olması gerekli. Bence hakkı teslim edilmeli. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz. Buradan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Kozan halkının da yüreği var zaten. Kozan'ın il olmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.

ESNAFLARDAN DAVUL ZURNALI HEYECANLI BEKLEYİŞ

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından büyük heyecan yaşadığını belirten esnaf Murat Mercan, iş yerinin önüne Türk bayrağı asarak, davul zurna eşliğinde kentin il olma heyecanını yaşadığını söyledi. Mercan, "Davul zurnalı kutlama yaptık. Sayın Devlet Bahçeli'nin söyleyip de bugüne kadar yapmadığı hiçbir şey olmadı. Bunun gerçekçiliği vardı. Kozan’ın il olması durumunda 100. yılda il olduğu ilk gün burada bin kişilik yemeği bedava dağıtacağız” dedi.

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Üniversite öğrencileri de Kozan’ın il olması ile imkanlar artacağı için büyük sevinç yaşayacaklarını ifade ettiler.

İHA

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Adana Kozan Devlet Bahçeli Türk bayrağı ilçe il

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