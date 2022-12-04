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Bahçeli'nin 'zincir market' çıkışı gündem olmuştu! Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

04.12.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlar nedeniyle zincir marketlere gösterdiği tepki sonrası harekete geçildi. Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı sonrası Ağrı'da yapılan denetimlerde 5 market mühürlendi. Marketlerin mühürlenmesi sosyal medyada gündem yarattı. Sayan yaptığı açıklamada "Halkımız zincir marketlerden büyüktür" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin 'zincir market' çıkışı gündem olmuştu! Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Fahiş fiyatlar nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelen zincir marketlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Zincir marketlerdeki fiyatlarla ilgili tartışma MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla yeni bir evreye taşındı. Bahçeli, zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamada 'sürekli zam yapan marketlerin FETÖ bağlantılarının' araştırılmasını istemişti. En büyük zincir marketlerden birinden yapılan açıklamada ise enflasyona dikkat çekilmiş ve kâr oranlarının sadece yüzde 4 olduğu kaydedilmişti.

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Zincir marketleri stokçulukla suçlayıp '3 harfliler' diyerek hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" demişti.

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5 MARKET MÜHÜRLENDİ

AA'da yer alan habere göre, Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

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Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

SAVCI SAYAN: HALKIMIZ ZİNCİR MARKETLERDEN BÜYÜKTÜR

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Başkan Sayan'ın "Para kazanmaya gelince eyvallah, kurallara uymaya gelince yallah.. Unutmayın ki; Halkımız zincir marketlerden büyüktür…" paylaşımı dikkat çekti.

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AMASYA’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yine AA'da yer alan haberde, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, “Amasya adına söylüyorum, belediye başkanlığına geldiğim günden beri malum marketlerin hiçbirine ruhsat vermedim. O kadar baskı, o kadar talep oldu, hiçbirine ruhsat vermedim” dedi.

Sarı, Belediye Başkanlığında gazetecilere açıklama yaptı. Kentte zincir marketlere yönelik denetimlerin devam ettiğini söyleyen Sarı, şunları kaydetti:

Şehrimizde bu tür marketlerin açılmasına müsaade etmedim. Özellikle adı geçen marketin açılmasına müsaade etmedim. Lakin dün hangi akla hizmetle ya da kimler tarafından örgütlendiği belli olmayan bir gafilin, bir cahilin açıklaması Türk milletinin dikkatini çekmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zincir market açıklaması

Ben ona şöyle söylüyorum: Galip, mağlup olmuştur. Onun haddi de değildir, hakkı da değildir. Türk milletinin liderine, Sayın Devlet Bahçeli Bey’e dil uzatma cesaretini göstermesinin manasını anlayamıyorum. Bana göre manda yüreği yemiş olması lazım. Herkes dilinin ayarını bilmek zorundadır. Bilmezse haddini bildiren mutlaka olacaktır.

Türk milletinin duyarlı olduğuna ve hassasiyetlerine inanan birisiyim. Bu kendini bilmezin Türk milleti cezasını verecektir. Hemen tövbe etmeli, özür dilemeli. Yoksa bu işin altından kendini kaldıramaz.

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Anahtar Kelimeler:
Savcı Sayan Ağrı Zincir market

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