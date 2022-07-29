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Bahçelievler’de çöpe atılan bebek hala bulunamadı! Anneden korkunç sözler: Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum

29.07.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Temmuz Cuma günü meydana gelen korkunç olayda V.S.K. adındaki kadın cinsel saldırı sonucu dünyaya gelen bebeğini çöpe atmış o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. CAni anne V.S.K. ifadesinde “Ben öldürmedim, ölü doğdu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi. Bebeğin cesedi bulunamazken, anne cezaevine gönderilmişti.

Bahçelievler’de çöpe atılan bebek hala bulunamadı! Anneden korkunç sözler: Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum

Cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalması sonucu çocuğunu Bahçelievler’de ölü doğurduğunu iddia eden bebeğini poşete koyarak çöpe attığı belirlenen kadının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli V.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak “Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” dedi. V.S.K Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz'da Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'ndeki adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçmişti. Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurmuştu. Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteyner'ına bıraktığını itiraf etmişti.

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V.S.K., 2021 yılının Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa'daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K.’nın söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteyner'ına bıraktığını tespit etmişti. Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirlemişti.

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BEBEĞİN CESEDİ BULUNAMADI

Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamamıştı. Çalışmaların devamında V.S.K.’nın ‘cinsel saldırı’ iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. O.U. ‘cinsel saldırı’ suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, V.S.K. ise ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

(İHA/DHA)

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