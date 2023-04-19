Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en iyi barbekü modelleri

Izgara yapmayı sevenler için harika bir seçenek olan barbeküler; balkon, teras, bahçe, plaj ve piknik alanı gibi birçok farklı ortamda kullanılıyor. Etleri tam kararında ve kısa sürede pişirdiği için hem lezzet hem zaman avantajı yaratan barbekülerin birbirinde kullanışlı çeşitleri mevcut. Hangi modeli alacağına karar veremeyenlerin barbekü ölçülerine, malzeme kalitesine, ısıtma yöntemine, termostatına ve ızgara kaplamasına dikkat etmesi gerekiyor. Hazırsanız en iyi barbekü çeşitlerine göz atalım!

1. Her zaman en kaliteli ürünleri tercih edenlere: Weber 9010075 Traveler Gazlı Barbekü

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Dayanıklı malzemelerden üretilmiş ve uzun yıllar kullanım vadeden kaliteli bir barbekü arayanların Weber 9010075 Traveler Gazlı Barbekü modeline mutlaka göz atması gerekiyor. Açık havada barbekü keyfi yaşamak isteyenleri memnun eden model, pratik yapısı sayesinde kolaylıkla kullanılıyor.

Kapaklı tasarımı, pişirme işlemi sonrası yiyeceklerin sıcak kalmasını sağlıyor. Tekerlekli ayak sistemi sayesinde rahatlıkla hareket ettirilip uygun alanda sabitleniyor. Modelin en önemli özelliği ise portatif olması. Bu sayede piknik ve kamp gibi aktivitelere gidileceği zaman katlanarak araba bagajına konabiliyor.

2. Çoklu porsiyonlar hazırlayın: Napoleon Pro22k-Leg Kömürlü Barbekü

Kömürlü barbekü modelleri arasında zirvede yer alan ve etkileyici özellikleriyle takdir kazanan Napoleon Pro22k-Leg Kömürlü Barbekü, 57 santimetrelik ızgara alanıyla tek seferde 12 kişilik porsiyonlar hazırlayarak kalabalık yemeklerde kolaylık sağlıyor. Döküm demir pişirme ızgarasıyla ısıyı eşit dağıtan ve sağlamlık gösteren model, menteşeli kapak sayesinde pişirme işlemi sonrası etlerin soğumasını önlüyor.

Izgarası ve kül haznesi çıkartılabildiği için ziyafet sonrası temizlik kolaylıkla yapılıyor. Termometresi bulunan model, üç seviyeli ısı ayarı yapılmasına imkân tanıyor. Barbekü ölçüleri 73,7x104,1x58,4 santimetre olduğu için bahçelerde az yer kaplıyor.

3. Hassas ısı ayarı: George Foreman BBQ Smokeless Izgara

Et pişirme konusunda hassas olan ve kendi tarzına uygun şekilde barbekü yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken George Foreman BBQ Smokeless Izgara, birbirinden pratik özellikleriyle dikkat çekiyor. Kademesiz ayarlanabilir sıcaklık özelliğiyle hassas ısı değerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Izgara plakasının özel tasarımı sayesinde duman oluşumunu %80 oranında azaltmasının yanı sıra kötü koku oluşumunu da engelleyerek temiz ve keyifli kullanım sunuyor. Izgara kısmındaki titanyum serpiştirilmiş yapışmaz kaplama malzemesiyle uzun yıllar kalitesini muhafaza ediyor. Çıkartılabilir ızgarası bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de kolaylaştırıyor.

4. Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan: Guruss CG-075 Mangal Kömürlü Barbekü

"En iyi barbekü mangal hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Guruss CG-075 Mangal Kömürlü Barbekü, sade ve şık tasarımıyla bahçe ve teraslara tarz katıyor. Alev almayan malzemelerden üretildiği için güvenliği her zaman yüksek seviyede tutan model, tekerlekli yapısı sayesinde kolayca hareket ettiriliyor.

Akıllı baca sistemiyle dumanı ortadan kaldıran ürün, iki farklı tel ızgarası sayesinde etlerin birbirine karışmadan geniş alanda pişmesine olanak sağlıyor. Böylece aynı anda iki kilogram et pişirilebiliyor. Üstelik asansörlü sistemiyle ızgaranın ateşe olan yakınlığını kolayca belirlemek mümkün.

5. Her yere kolayca taşıyın: AYGAZ Portatif Mini LPG'li Barbekü

"Taşınabilir barbekü nedir?" diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım. Taşınabilir barbekü modelleri, dedantör ve ızgara gibi pişirme mekanizmalarını kompakt tasarımla birleştirdiği için portatif olarak arabada ve elde rahatlıkla taşınır. Bu sayede ister bahçede ister piknik alanında hemen pişirmeye hazır hâle gelir.

En iyi taşınabilir barbekü modellerinden biri olan AYGAZ Portatif Mini LPG'li Barbekü, yaratıcı tasarımıyla kullanıcılarına pratiklik vadediyor. Taşıma kulpu sayesinde rahatlıkla tek elde taşınabiliyor. Modelin en sevilen özelliği ise ahşap kapağının kesme tahtası olarak kullanılabilmesi. Bu sayede pişirilecek ürünler kesme tahtasında kolaylıkla hazırlanıp ızgaraya yerleştiriliyor.

6. Şık ve kullanışlı: Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal

En iyi barbekü markasından biri olan Grillmate, bahçesinde barbekü keyfi yaşamak isteyenlere Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal modelini sunuyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan ürün, her iki yanında ahşap raflar bulundurarak barbekü ekipmanlarının koyulması için alan sağlıyor. Aynı şekilde alt kısmında da depolama rafı bulunuyor.

Üç parçalı ızgarasıyla pişirme işlemi için geniş alan sağlıyor. Ayrıca ızgarası krom kaplı paslanmaz malzemelerden üretildiğinden sağlıklı ve temiz kullanım sunuyor. Tekerlekli ayağı sayesinde bahçede rahat hareket ettirilen modelin ısıya dayanıklı malzemelerden üretilmesi de önemli bir ayrıntı.

7. Fiyat performans ürünü arayanlar için: AKEL AB635 Termostatlı Barbekü

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Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata kaliteli bir barbekü sahibi olmak isteyenlerin yüzlerini gülümseten AKEL AB635 Termostatlı Barbekü, en iyi barbekü modelleri sıralaması yapıldığında üst sıralara yerini alıyor. 1800 Watt gücünde çalışarak etleri kısa sürede ve en iyi şekilde pişiren model, ayarlanabilir termostat özelliğiyle belirlenen ısı değerinin sabit kalmasını sağlıyor.

Paslanmaz krom nikel kaplamalı ızgarasıyla etlerin ızgaraya yapışmasını önlüyor. Izgarası bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizlik önemli ölçüde kolaylaşıyor. Duman ve koku oluşturmadan pişirme işlemi yaptığı için her alanda keyifle kullanılıyor.

8. Üst seviye malzeme kalitesi: Napoleon Freestyle 365 Gazlı Barbekü

Kaliteli bir barbekü satın alarak yıllarca kullanmak isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapan Napoleon Freestyle 365 Gazlı Barbekü, kompakt tasarıma sahip olduğu için teras ve bahçelerde kalabalık yaratmıyor. Gazlı çalışan model, jetfire ateşleme teknolojisi sayesinde anında alevleniyor.

Dâhilî termometresiyle ısının sürekli kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. Akıllı tasarımı sayesinde ısıyı ızgaraya eşit dağıtarak her etin tam kıvamında pişmesine yardımcı oluyor. Orta kısımdaki saklama dolabı, 12 kilogramlık geniş tüpler için bile alan sağlıyor. Paslanmaz çelik malzemelerden üretildiği için uzun yıllar aynı kalitede kullanılıyor.

9. Rüzgâr koruma kalkanıyla açık alanda kolaylık sağlayan: Barnie Kömürlü Mangal Portatif Tekerlekli Barbekü

Bahçede barbekü yaparken rüzgâr yüzünden ateşi bir türlü istediği gibi ayarlayamayanların imdadına yetişen Barnie Kömürlü Mangal Portatif Tekerlekli Barbekü, rüzgâr koruma kalkanlı çerçevesi sayesinde ateşi rahatça yakmayı sağlıyor. Dayanıklı ahşap ve metal malzemeleriyle dikkat çeken model, çam ağacından üretilen güçlü ahşap raflarıyla ihtiyaç duyulan barbekü ekipmanlarının ızgara yakınında bulunmasına olanak tanıyor.

Beş kademeli yükseklik ayarıyla etlerin ateşe ne kadar yakın olacağının ayarlanmasını kolaylaştırıyor. Tekerlekli ayağa sahip olduğu için bahçede kolayca hareket ettirilip yeri değiştirilebiliyor. Isıtma rafı bulunan modeli kaçırmayın, deriz.

10. Yapışmaz seramik kaplama: AYGAZ Mini Pratik Barbekü

Teferruatlı modellerle uğraşmak yerine en pratik barbekü modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen AYGAZ Mini Pratik Barbekü, kolay kullanımıyla arzu edilen her alanda barbekü keyfinin doyasıya yaşanmasını sağlıyor. Oduna veya kömüre ihtiyaç duymadan sadece tüple çalışan model, akıllı tasarımı sayesinde piknik tüpünün üzerine sabitlenerek hemen pişirmeye hazır hâle getiriliyor.

Yapışmaz seramik kaplaması ve 32 santimetre pişirme yüzeyiyle kolayca barbekü yapılmasını sağlıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de döküm alt haznesinde yağ toplama alanı sunması. Böylece yemekler daha az yağlı ve çok daha lezzetli oluyor.

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