HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en iyi barbekü modelleri

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en iyi barbekü modelleri

14.04.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkbahar ve yaz aylarında açık havada ziyafet çekmek isteyenlere birbirinden farklı barbekü modelleri tavsiye ediliyor. Akıllı ızgara sistemi ve ideal ısı yöntemiyle etleri dışı çıtır, içi sulu şekilde pişiren barbekü modelleri; damak tadına önem verenlerin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Gelin, her bütçeye ve beğeniye uygun sofralara lezzet katacak en kaliteli ve kullanışlı, en iyi barbekü modellerini beraber inceleyelim!

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en iyi barbekü modelleri

İçindekiler

  • 1. Her zaman en kaliteli ürünleri tercih edenlere: Weber 9010075 Traveler Gazlı Barbekü
  • 2. Çoklu porsiyonlar hazırlayın: Napoleon Pro22k-Leg Kömürlü Barbekü
  • 3. Hassas ısı ayarı: George Foreman BBQ Smokeless Izgara
  • 4. Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan: Guruss CG-075 Mangal Kömürlü Barbekü
  • 5. Her yere kolayca taşıyın: AYGAZ Portatif Mini LPG'li Barbekü
  • 6. Şık ve kullanışlı: Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal
  • 7. Fiyat performans ürünü arayanlar için: AKEL AB635 Termostatlı Barbekü
  • 8. Üst seviye malzeme kalitesi: Napoleon Freestyle 365 Gazlı Barbekü
  • 9. Rüzgâr koruma kalkanıyla açık alanda kolaylık sağlayan: Barnie Kömürlü Mangal Portatif Tekerlekli Barbekü
  • 10. Yapışmaz seramik kaplama: AYGAZ Mini Pratik Barbekü

Izgara yapmayı sevenler için harika bir seçenek olan barbeküler; balkon, teras, bahçe, plaj ve piknik alanı gibi birçok farklı ortamda kullanılıyor. Etleri tam kararında ve kısa sürede pişirdiği için hem lezzet hem zaman avantajı yaratan barbekülerin birbirinde kullanışlı çeşitleri mevcut. Hangi modeli alacağına karar veremeyenlerin barbekü ölçülerine, malzeme kalitesine, ısıtma yöntemine, termostatına ve ızgara kaplamasına dikkat etmesi gerekiyor. Hazırsanız en iyi barbekü çeşitlerine göz atalım!

1. Her zaman en kaliteli ürünleri tercih edenlere: Weber 9010075 Traveler Gazlı Barbekü

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Dayanıklı malzemelerden üretilmiş ve uzun yıllar kullanım vadeden kaliteli bir barbekü arayanların Weber 9010075 Traveler Gazlı Barbekü modeline mutlaka göz atması gerekiyor. Açık havada barbekü keyfi yaşamak isteyenleri memnun eden model, pratik yapısı sayesinde kolaylıkla kullanılıyor.

Kapaklı tasarımı, pişirme işlemi sonrası yiyeceklerin sıcak kalmasını sağlıyor. Tekerlekli ayak sistemi sayesinde rahatlıkla hareket ettirilip uygun alanda sabitleniyor. Modelin en önemli özelliği ise portatif olması. Bu sayede piknik ve kamp gibi aktivitelere gidileceği zaman katlanarak araba bagajına konabiliyor.

Ürünü İncele

2. Çoklu porsiyonlar hazırlayın: Napoleon Pro22k-Leg Kömürlü Barbekü

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

Kömürlü barbekü modelleri arasında zirvede yer alan ve etkileyici özellikleriyle takdir kazanan Napoleon Pro22k-Leg Kömürlü Barbekü, 57 santimetrelik ızgara alanıyla tek seferde 12 kişilik porsiyonlar hazırlayarak kalabalık yemeklerde kolaylık sağlıyor. Döküm demir pişirme ızgarasıyla ısıyı eşit dağıtan ve sağlamlık gösteren model, menteşeli kapak sayesinde pişirme işlemi sonrası etlerin soğumasını önlüyor.

Izgarası ve kül haznesi çıkartılabildiği için ziyafet sonrası temizlik kolaylıkla yapılıyor. Termometresi bulunan model, üç seviyeli ısı ayarı yapılmasına imkân tanıyor. Barbekü ölçüleri 73,7x104,1x58,4 santimetre olduğu için bahçelerde az yer kaplıyor.

Ürünü İncele

3. Hassas ısı ayarı: George Foreman BBQ Smokeless Izgara

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

Et pişirme konusunda hassas olan ve kendi tarzına uygun şekilde barbekü yapmak isteyenlerin kaçırmaması gereken George Foreman BBQ Smokeless Izgara, birbirinden pratik özellikleriyle dikkat çekiyor. Kademesiz ayarlanabilir sıcaklık özelliğiyle hassas ısı değerinin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Izgara plakasının özel tasarımı sayesinde duman oluşumunu %80 oranında azaltmasının yanı sıra kötü koku oluşumunu da engelleyerek temiz ve keyifli kullanım sunuyor. Izgara kısmındaki titanyum serpiştirilmiş yapışmaz kaplama malzemesiyle uzun yıllar kalitesini muhafaza ediyor. Çıkartılabilir ızgarası bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizliği de kolaylaştırıyor.

Ürünü İncele

4. Kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkan: Guruss CG-075 Mangal Kömürlü Barbekü

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

"En iyi barbekü mangal hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Guruss CG-075 Mangal Kömürlü Barbekü, sade ve şık tasarımıyla bahçe ve teraslara tarz katıyor. Alev almayan malzemelerden üretildiği için güvenliği her zaman yüksek seviyede tutan model, tekerlekli yapısı sayesinde kolayca hareket ettiriliyor.

Akıllı baca sistemiyle dumanı ortadan kaldıran ürün, iki farklı tel ızgarası sayesinde etlerin birbirine karışmadan geniş alanda pişmesine olanak sağlıyor. Böylece aynı anda iki kilogram et pişirilebiliyor. Üstelik asansörlü sistemiyle ızgaranın ateşe olan yakınlığını kolayca belirlemek mümkün.

Ürünü İncele

5. Her yere kolayca taşıyın: AYGAZ Portatif Mini LPG'li Barbekü

Adsız tasarım - 2023-04-17T163531.646

"Taşınabilir barbekü nedir?" diye merak ediyorsanız hemen açıklayalım. Taşınabilir barbekü modelleri, dedantör ve ızgara gibi pişirme mekanizmalarını kompakt tasarımla birleştirdiği için portatif olarak arabada ve elde rahatlıkla taşınır. Bu sayede ister bahçede ister piknik alanında hemen pişirmeye hazır hâle gelir.

En iyi taşınabilir barbekü modellerinden biri olan AYGAZ Portatif Mini LPG'li Barbekü, yaratıcı tasarımıyla kullanıcılarına pratiklik vadediyor. Taşıma kulpu sayesinde rahatlıkla tek elde taşınabiliyor. Modelin en sevilen özelliği ise ahşap kapağının kesme tahtası olarak kullanılabilmesi. Bu sayede pişirilecek ürünler kesme tahtasında kolaylıkla hazırlanıp ızgaraya yerleştiriliyor.

Ürünü İncele

6. Şık ve kullanışlı: Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

En iyi barbekü markasından biri olan Grillmate, bahçesinde barbekü keyfi yaşamak isteyenlere Grillmate Basic 75 cm Kömürlü Barbekü Mangal modelini sunuyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla öne çıkan ürün, her iki yanında ahşap raflar bulundurarak barbekü ekipmanlarının koyulması için alan sağlıyor. Aynı şekilde alt kısmında da depolama rafı bulunuyor.

Üç parçalı ızgarasıyla pişirme işlemi için geniş alan sağlıyor. Ayrıca ızgarası krom kaplı paslanmaz malzemelerden üretildiğinden sağlıklı ve temiz kullanım sunuyor. Tekerlekli ayağı sayesinde bahçede rahat hareket ettirilen modelin ısıya dayanıklı malzemelerden üretilmesi de önemli bir ayrıntı.

Ürünü İncele

7. Fiyat performans ürünü arayanlar için: AKEL AB635 Termostatlı Barbekü

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bütçesi kısıtlı olan ve uygun fiyata kaliteli bir barbekü sahibi olmak isteyenlerin yüzlerini gülümseten AKEL AB635 Termostatlı Barbekü, en iyi barbekü modelleri sıralaması yapıldığında üst sıralara yerini alıyor. 1800 Watt gücünde çalışarak etleri kısa sürede ve en iyi şekilde pişiren model, ayarlanabilir termostat özelliğiyle belirlenen ısı değerinin sabit kalmasını sağlıyor.

Paslanmaz krom nikel kaplamalı ızgarasıyla etlerin ızgaraya yapışmasını önlüyor. Izgarası bulaşık makinesinde yıkanabildiği için temizlik önemli ölçüde kolaylaşıyor. Duman ve koku oluşturmadan pişirme işlemi yaptığı için her alanda keyifle kullanılıyor.

Ürünü İncele

8. Üst seviye malzeme kalitesi: Napoleon Freestyle 365 Gazlı Barbekü

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

Kaliteli bir barbekü satın alarak yıllarca kullanmak isteyenlerin radarına hızlıca giriş yapan Napoleon Freestyle 365 Gazlı Barbekü, kompakt tasarıma sahip olduğu için teras ve bahçelerde kalabalık yaratmıyor. Gazlı çalışan model, jetfire ateşleme teknolojisi sayesinde anında alevleniyor.

Dâhilî termometresiyle ısının sürekli kontrol edilmesini kolaylaştırıyor. Akıllı tasarımı sayesinde ısıyı ızgaraya eşit dağıtarak her etin tam kıvamında pişmesine yardımcı oluyor. Orta kısımdaki saklama dolabı, 12 kilogramlık geniş tüpler için bile alan sağlıyor. Paslanmaz çelik malzemelerden üretildiği için uzun yıllar aynı kalitede kullanılıyor.

Ürünü İncele

9. Rüzgâr koruma kalkanıyla açık alanda kolaylık sağlayan: Barnie Kömürlü Mangal Portatif Tekerlekli Barbekü

Adsız tasarım - 2023-04-17T163734.631

Bahçede barbekü yaparken rüzgâr yüzünden ateşi bir türlü istediği gibi ayarlayamayanların imdadına yetişen Barnie Kömürlü Mangal Portatif Tekerlekli Barbekü, rüzgâr koruma kalkanlı çerçevesi sayesinde ateşi rahatça yakmayı sağlıyor. Dayanıklı ahşap ve metal malzemeleriyle dikkat çeken model, çam ağacından üretilen güçlü ahşap raflarıyla ihtiyaç duyulan barbekü ekipmanlarının ızgara yakınında bulunmasına olanak tanıyor.

Beş kademeli yükseklik ayarıyla etlerin ateşe ne kadar yakın olacağının ayarlanmasını kolaylaştırıyor. Tekerlekli ayağa sahip olduğu için bahçede kolayca hareket ettirilip yeri değiştirilebiliyor. Isıtma rafı bulunan modeli kaçırmayın, deriz.

Ürünü İncele

10. Yapışmaz seramik kaplama: AYGAZ Mini Pratik Barbekü

Bahçenize koyup istediğiniz pişirimi yapabileceğiniz en kullanışlı barbekü modelleri

Teferruatlı modellerle uğraşmak yerine en pratik barbekü modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen AYGAZ Mini Pratik Barbekü, kolay kullanımıyla arzu edilen her alanda barbekü keyfinin doyasıya yaşanmasını sağlıyor. Oduna veya kömüre ihtiyaç duymadan sadece tüple çalışan model, akıllı tasarımı sayesinde piknik tüpünün üzerine sabitlenerek hemen pişirmeye hazır hâle getiriliyor.

Yapışmaz seramik kaplaması ve 32 santimetre pişirme yüzeyiyle kolayca barbekü yapılmasını sağlıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de döküm alt haznesinde yağ toplama alanı sunması. Böylece yemekler daha az yağlı ve çok daha lezzetli oluyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
barbekü barbekü mangal

İş birliği İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Tümünü Gör
Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Damak çatlatan lezzetiyle birbirinden güzel bayram çikolataları ve şekerleri burada!

Ufak bir dokunuşla kombinlerinizin tüm havası değişecek! İşte birbirinden güzel şapka modelleri

Ufak bir dokunuşla kombinlerinizin tüm havası değişecek! İşte birbirinden güzel şapka modelleri

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Cildinize nefes aldıracak en iyi vücut peelinglerini sizin için seçtik

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Yıldız gibi parlamaya hazır olun: Yüzünüzü ışıl ışıl gösterecek lip gloss önerileri

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Parfümünüzü değiştirme vakti geldi! Bahara ve yaza çok yakışan o eşsiz kokularla tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Yaptığınız makyajı ömrünüzün sonuna kadar sabit tutacak sabitleyicilerle tanışın

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Para biriktiremeyen kalmayacak! İşte sizi para biriktirmeye teşvik edecek en farklı kumbaralar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Her kadının parfüm koleksiyonunda yer alması gereken eşsiz bir koku: Paco Rabanne Olympea!

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Günlük kombinlerin vazgeçilmezi, sade ve şık olmanın anahtarı basic tişört modelleri

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Kullananların öve öve bitiremediği Philips kahve makinelerini sizin için inceledik

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Lezzetinden parmaklarınızı ısıracağınız gözlemeler yapmanızı sağlayacak!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Irak'ta dehşete düşüren görüntüler! Sokak köpekleri küçük çocuğa böyle saldırdı

Küçük kız dakikalarca dehşeti yaşadı! Korkunç anlar kamerada

Daha havalı görünmek isteyenlere özel: Kombinlerinizi tamamlayacak deri ceket modelleri

Havalı görünmenin yolu deri ceketten geçer! Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak

Banyonuzun havasını değiştirecek dekorasyon ürünleri

Banyonuzun havasını değiştirecek bu dekoratif ürünlere bayılacaksınız

Bir sivrisinek ısırığıyla hayatı kabusa dönüştü! Yıllardır çare bulamadı, yardım çağrısından dakikalar sonra hayatını kaybetti

Bir ısırıkla hayatı kabusa dönüştü! Yardım çağrısından dakikalar sonra hayatını kaybetti

Tatil için evinden ayrıldı, geri döndüğüne gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü!

15 günlüğüne evden ayrılmıştı, geri döndüğünde...

Yer: Zonguldak! Bu kez ezan geç okundu, herkes telefona sarıldı

Yer: Zonguldak! Bu kez tam tersi oldu, vatandaşlar telefona sarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.