Bahçıvan bahçedeki çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti! Günlerce öylece durdu

34 yaşındaki Robert Owens'ın ölümü Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Owens'in cansız bedeni Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde boş bir evin yanındaki bahçede yüzüstü ve yarı çıplak yatarken bulundu. Bir bahçıvan, etrafındaki çimleri biçerken çıplak bir cesedin tüyler ürpertici derecede gerçekçi bir Cadılar Bayramı süsü olduğunu düşündüklerini söyleyerek günlerce durumu polise haber vermediğini dile getirdi.

ÇİM BİÇME MAKİNESİYLE BİÇTİ

İsmi açıklanmayan bir bahçıvan bahçede bulunan cansız bedeni Cadılar Bayramı süsü olduğunu düşünerek günlerce kimseye bir şey söylemeden çim biçme makinesiyle şekillendirdi. Bahçede kokunun yayılması üzerine polislere haber veren bahçıvan dekorasyon olduğunu zannettiği süsün Owens'e ait cansız bir beden olduğunu fark edince şaşkına döndü.