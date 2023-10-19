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    4. New York metrosunda kaos! Tanımadığı kadının arkasından yaklaşıp bir anda hareket eden trenin önüne itti... Durumunun kritik olduğu belirtildi

    New York metrosunda kaos! Tanımadığı kadının arkasından yaklaşıp bir anda hareket eden trenin önüne itti... Durumunun kritik olduğu belirtildi

    19.10.2023 08:28 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki bir metro istasyonunda yaşanan olaya ülke basının gündemine yerleşti. İstasyonda tren bekleyen hiç tanımadığı 30 yaşındaki kadının arkasından yaklaşan adam onu raylara doğru itti. 30 yaşındaki bir kadının, bir yabancının onu Manhattan metro istasyonunda hareket eden bir trene rastgele itmesi sonucu ağır yaralandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesindeki metro istasyonunda 30 yaşındaki bir kadın tanımadığı bir kişi tarafından hareket eden trenin raylarına itildi. Görgü tanıkları şüphelinin kadını itmeden önce kendi kendisine mırıldandığını ve bir anda harekete geçtiğini söyledi.

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    KİMLİĞİ BELİRLENDİ

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    NYPD Transit Şefi Michael Kemper tarafından yapılan açıklamada şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin belirlendiği ifade edildi. Şüphelinin akıl hastalığı geçmişi bulunan 39 yaşındaki Sabir Jones olduğu söylendi.

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    Kemper bir basın toplantısında, saldırganın kadını aniden itmesinin ardından birisinin ambulansa haber verdiğini ve kadının platformdan yukarı doğru çekmek için çevredekilerin mücadele ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    New York metro

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