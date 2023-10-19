New York metrosunda kaos! Tanımadığı kadının arkasından yaklaşıp bir anda hareket eden trenin önüne itti... Durumunun kritik olduğu belirtildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan bölgesindeki metro istasyonunda 30 yaşındaki bir kadın tanımadığı bir kişi tarafından hareket eden trenin raylarına itildi. Görgü tanıkları şüphelinin kadını itmeden önce kendi kendisine mırıldandığını ve bir anda harekete geçtiğini söyledi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

NYPD Transit Şefi Michael Kemper tarafından yapılan açıklamada şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğinin belirlendiği ifade edildi. Şüphelinin akıl hastalığı geçmişi bulunan 39 yaşındaki Sabir Jones olduğu söylendi.

Kemper bir basın toplantısında, saldırganın kadını aniden itmesinin ardından birisinin ambulansa haber verdiğini ve kadının platformdan yukarı doğru çekmek için çevredekilerin mücadele ettiğini söyledi. Hastaneye kaldırılan kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.