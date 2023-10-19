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    4. Metro istasyonunda korkunç anlar! "Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı... Tren bekleyen kadını tekme tokat dövdü

    Metro istasyonunda korkunç anlar! "Yahudisin" diyerek bir anda saldırdı... Tren bekleyen kadını tekme tokat dövdü

    19.10.2023 08:55 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde ismi açıklanmayan bir adam metro istasyonunda tren bekleyen bir kadına saldırdı. Polis, şoka giren kurbanın saldırgana neden kendisine saldırdığını sorduğunda "sen Yahudisin" dediğini ve bir anda kaçtığını söyledi. Kadın olaydan hafif bir şekilde yaralanırken şüphelinin her yerde arandığı belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin Manhattan metro istasyonunda ismi açıklanmayan bir saldırgan tren bekleyen bir kadına saldırdı. Lexington Bulvarı metro istasyonunun 7 numaralı tren geçidinde saldırgan 29 yaşındaki kadının yanına yaklaşarak bir anda saldırdı. Genç kadına tekme ve yumruklarla saldıran kişi olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    "SEN YAHUDİSİN" DİYEREK SALDIRDI

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    Polis, iddia edilen nefret suçundan aranan adamın kimliğini tespit etme umuduyla Çarşamba günü şüphelinin görüntülerini yayınladı. Yaralanan kadın polise verdiği ifadesinde saldırganın kendisine "sen Yahudisin" diyerek saldırdığını dile getirdi. Polis olaya ilişkin soruşturmasını devam ederken saldırganın her yerde arandığı belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    New York metro

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