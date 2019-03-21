Bahreyn'deki uluslararası konferansa İsraillilerin davet edilmesi tepki çekti

MANAMA (AA) - Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan "2019 Uluslararası Girişimcilik Konferansı"na İsrailli konuşmacıların davet edilmesi tepkiye neden oldu.

Bahreyn İsrail İşgali Karşısında Normalleşmeye Direniş Derneği'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayımlanan mesajda, 15-18 Nisan'da düzenlenecek 11. Uluslararası Girişimcilik Konferansı'nın konuşmacıları arasında 3 İsraillinin bulunduğuna işaret edilerek, "Filistin davasına bağlı bir Bahreynli Filistinli kardeşlerinin öldürülmesinden sorumlu olanların Bahreyn topraklarına gelmesine razı olmaz." denildi.

Twitter'da "#Bahreyn normalleşmeyi reddediyor", "#Katiller Bahreyn'e giremez" hashtagiyle paylaşılan mesajlarda da Bahreyn'in ev sahipliğindeki bir konferansa İsrailli konuşmacıların davet edilmesi İsrail ile açık şekilde bir normalleşme adımı şeklinde yorumlandı.

Seyyid el-Allavi isimli bir kullanıcı "Ne isimleri ne de düşmanları değiştirebilirsiniz. Siyonizm, işgalci, katil ve suçludur. Bahreyn, normalleşmeyi reddetmeye devam edecek." ifadelerini kullanırken, Ömer eş-Şehavi isimli kullanıcı ise İsrail ile normalleşmenin yanı sıra onun söylemlerinin de benimsendiğini vurgulayarak "Filistinliler, İsrail'de Arap azınlığı mı oldu? Çirkinliğin bir sınırı var mı?" diye yazdı.