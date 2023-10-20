Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi! Görüntüler sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

Twitch'in en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen Kick yayıncıların birbirinden ilginç hareketleri sayesinde kullanıcıların ilgisini çekiyor. Restorana yemek siparişi vermek için giren bir yayıncı masanın üzerinde bulunan bahşiş kavanozuna yöneldi. Elini kavanozun içine sokan kişi canlı yayında paraları aldı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

'sweatergxd' nickli yayıncı tezgahta bulunan kavanozdan aldığı paralarla verdiği yemek siparişinin ödemesini yaptı. Olayı canlı bir şekilde takip eden sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstermeyi ihmal etmedi.







