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    4. Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi! Görüntüler sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

    Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi! Görüntüler sosyal medyadan gündem yaratmayı başardı

    20.10.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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    Twitch'in rakiplerinden biri olan Kick'te kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde bir yayıncı sipariş vermek için bir dükkana girdi. Ancak yayıncı ilk olarak girdiği dükkanda bulunan bahşiş kavanozuna yöneldi. Buradan para çalan yayıncı o parayla yemek sipariş edince sosyal medyada gündem yarattı.

    Twitch'in en büyük rakiplerinden biri olarak kabul edilen Kick yayıncıların birbirinden ilginç hareketleri sayesinde kullanıcıların ilgisini çekiyor. Restorana yemek siparişi vermek için giren bir yayıncı masanın üzerinde bulunan bahşiş kavanozuna yöneldi. Elini kavanozun içine sokan kişi canlı yayında paraları aldı.

    TEPKİLER GECİKMEDİ

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    'sweatergxd' nickli yayıncı tezgahta bulunan kavanozdan aldığı paralarla verdiği yemek siparişinin ödemesini yaptı. Olayı canlı bir şekilde takip eden sosyal medya kullanıcıları duruma tepki göstermeyi ihmal etmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya hırsızlık

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