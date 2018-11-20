- BAKAN ALBAYRAK: EKİM'DE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAK BİR RAKAM ÇIKABİLİR

“Dünyada para sisteminde çoğulculuk ve adalet” başlıklı forumda bir konuşma yapan Bakan Berat Albayrak, “Maliye politikalarında bütçe disiplininde taviz vermeden sıkı duruşumuza devam ediyoruz. Bütçe gelirlerimiz programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu noktada 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentilerimiz aynı şekilde devam ederken vergi dışı gelirler de 119 milyar liralık hedefin daha da üzerine çıkacağımızı bekliyoruz. Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında cari fazla vereceğimiz birçok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, Eylül gayet iyi geldi. Şimdi Ekim açıklanacak gibi. Belki Ekim’de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Ve Kasım… Kasım’da 18 gün itibariyle elhamdülillah ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenmeye koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık” dedi.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ANINDA DEVREYE ALACAĞIZ”

Berat Albayrak, “Tarımda güçlendirilmiş veri altyapısıyla erken uyarı sistemini hızlı bir şekilde devreye alacağız. Tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı için dinamik üretim planlaması yapabilmemiz lazım. Bu çerçevede erken uyarı sistemiyle rekolte tahmini ve rekoltenin dinamik olarak takibine imkan sağlayacağız. Teknolojik imkanlardan da yararlanarak tarım ve gıda ürünlerinde fiyat, arz ve arz zinciri gelişmelerini izleyecek, sistemden elde edilecek sinyallerle tarımsal üretim ve fiyatlarla ilgili olası dalgalanmalar karşı gerekli tedbirleri anında devreye alacağız” diye konuştu.

SOĞAN STOKÇULARI

Bakan Albayrak, “Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz. Sadece son bir iki günde Polatlı’da yaşanan bu denetimlerdeki çıkan netice. Arkadaşlar 24 deponun sadece üçünde satış yapıldığını tespit ettiler. Bu 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sadece Polatlı coğrafyasında bakıyoruz 200 bin ton soğanın ‘fiyatlar yükselir’ beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Bugün yine bir denetim devam ediyor. Bu manada fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız koordinasyonunda başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurumlarımız bu aktif denetimleri artırarak sahaya basmaya devam edecek. Gerek ihbarlar, gerek bilgilendirmeden yapılan denetimlerle bu süreci çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz” şeklinde konuştu.