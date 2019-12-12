HABER

Bakan Albayrak: Merkez Bankası 2022'de taşınacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 00:20 | Son Güncelleme

MALİYE ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak" dedi.

Besti KARALAR- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MALİYE ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması 2022 yılında tamamlanacak" dedi.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, TBMM Genel Kurulu'nda süren 2020 yılı bütçe görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Albayrak, 200 binden fazla KOBİ ve esnafa bir kısmı Hazine tarafından karşılanacak şekilde 50 milyar liranın üzerinde kredi sağlandığını söyledi.
Merkez Bankası'nın taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Albayrak, şunları söyledi:
'Merkez Bankası'nın bazı bölümlerinin İstanbul'a taşınması söz konusu. İstanbul sadece bir finans merkezi olarak değil, Türkiye ekonomisinin 3'te birinin merkezi olması nedeniyle küresel bir ekonominin merkezi olması nedeniyle, sadece 9/5 değil, 7/24 bazı piyasalarla, finansal kurumlarıyla uluslararası sektör ve firmaları ile hemhal olunmayı gerektiren bir şehirdir. Merkez Bankası'nın bazı bölümleri İstanbul'a taşınacak. Bunu 2022 yılında tamamlayacağız."

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin ‘Vefa Ödülleri’ programına katıldıCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin ‘Vefa Ödülleri’ programına katıldı
Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi buldukMansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk
1/

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Türkiye'de sadece bir tane var! 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Bakanlık duyurdu! HDP'li başkan teröristi götürürken yakalandı

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

Ali Ağaoğlu hakkında hapis istemi!

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Talat Atilla'nın canlı yayındaki sözlerinin ardından CHP'li Muharrem İnce'den jet yanıt!

Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya jet yanıt!

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

'Birtakım alçaklıklar hissediyorum birtakım yerlerden'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

Kalın'dan 'ABD yaptırımı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.