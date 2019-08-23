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Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’da temaslarına devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan’da temaslarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Lübnan’a gelen Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu’nun temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Raya Al Hassan ile görüşmesi bekleniyor.

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