Bakan Çavuşoğlu’ndan Müslüm Gürses paylaşımı

Gürses'in vefatının 8'inci yıl dönümüne ilişkin Çavuşoğlu, Twitter ve Instagram'dan "Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, bir uçak yolculuğu sırasında Gürses'in şarkılarından birini dinlerken, Gürses'le ilgili bir hatırasını anlattığı sırada kaydedilen videoyu da yayımladı.

Videoda, yıllar önce Alanya'da sebze meyve topladığı yorucu bir günün ardından Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği sırada Gürses'in "Kara bulutları kaldır aradan oy aman" şarkısı çalarken uyuya kaldığını belirten Çavuşoğlu, yolculuk sırasında uyuyup uyandıkça aynı şarkıya denk geldiğini anlattı.

Çavuşoğlu, muavini çağırıp "Kaseti baştan sona bu şarkıyla mı doldurdunuz?" diye sorması üzerine, muavinin "Yok abi, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun." dediğini aktardı.

Uçaktakileri gülümseten bu anısının ardından Çavuşoğlu, Gürses'e Allah'tan rahmet diledi.

AA

