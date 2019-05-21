Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün ortada bir dünya savaşı olmasa da ne yazık ki neredeyse 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi." dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala’da "Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları 3. Siyasi Forumu"na katıldı. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve SICA'daki ortaklarımız aynı anda hem zorluklar hem de umutlarla dolu bir dünyada birlikte yaşıyor. Çağımızda değişim, karmaşıklık, öngörülemezlik ve artan eşitsizlik var. Artan vekalet, siber ve ticaret savaşlarıyla, terörizmle, popülizmle ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıyayız." diye konuştu. Türkiye'nin komşularının, Ortadoğu'nun, Akdeniz'in, Kafkaslar'ın hatta Avrupa'nın kendi bölgesel sorunları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bölgesel düzeyde, mevcut krizlere hitap etmek için elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyoruz. Örneğin, Suriye konusunda bu uzun süredir devam eden ve çok büyük acılara yol açan savaşı bitirmek için Astana ve Cenevre'de etkili diplomasi kullanıyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin en çok mülteciye ev sahipliği yapan ve bu konuda en çok para harcayan ülke olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ ve YPG'li teröristlerden arındırmak için operasyonlar yaptık ve sonunda yüz binlerce Suriyeli evlerine dönebildi." ifadelerini kullandı. Mültecilerin ülkelerine gönüllü dönmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, "Bugün ortada bir dünya savaşı olmasa da ne yazık ki neredeyse 70 milyon kişi yerinden edilmiş durumda. Bu günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de büyük güçlerin rekabetini engellemeye çalıştığını ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ihtiyatlı davranmaya ikna ettiğini belirterek, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) düzeyinde de uluslararası sistemin reform edilmesi için destek verdiğini bildirdi. Çavuşoğlu, dünyanın tüm bölgelerinde güvenlik ve refahın birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getirerek, "Bu nedenle dünyadaki en büyük beşinci büyük diplomatik ağımızla, tüm dünyaya ulaşıyoruz." diye konuştu.