Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada bor'un merkezidir

NEVŞEHİR, (DHA) - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 110 ülkeye bor ihraç ettiklerini kaydederek, "Geçen yıl bor ihracatımız toplamda 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu rekoru daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne ve dünya bor pazarının yüzde 59'una sahip Türkiye, dünyada bor'un merkezidir" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Salonu'nda düzenlenen, 'Uluslararası Bor Sempozyumuna' katıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Dönmez, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerine başladı. Sempozyumun önemine değinen Bakan Dönmez, sempozyum boyunca, bor cevherinin her yönüyle ele alınacağını kaydetti.

'BOR PAZARI BUGÜN 1.7 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE BİR PAZAR'

Bakan Dönmez, bor'un 250'den fazla alanda kullanıldığını, cam sanayinden tarıma, seramikten temizlik ürünlerine, savunma sanayinden uzay ve bilişim teknolojilerine kadar her alanda katma değer oluşturduğunu belirtti. Bor'un katma değeri oldukça yüksek bir ürün olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Konsantre ürünlerde 1 birim, rafine ürünlerde 3 birim, ileri teknoloji ürünlerde 150 birim ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörlerde 500 birime kadar çıkabilen bir katma değerden söz ediyoruz. Geçen yıl ilan ettiğimiz yeni dönem bor stratejimizin esasını 'geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş' olarak belirlemiştik. Yeni sektörler, yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyonla yola devam etme kararı aldık. Dünya bor pazarı bugün yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde devasa bir pazar. Dünya bor üretim kapasitesi 5,6 milyon ton ve tek başına bu üretimin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki ileri teknoloji ve yüksek karlılık potansiyelini daha iyi değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."