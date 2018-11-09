HABER

Bakan Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Ömrünün yarısından çoğu cephelerde geçti ama eğitim, kültür, sanat hep önceliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ömrünün yarısından çoğu cephelerde geçti ama eğitim, kültür, sanat hep önceliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'un mesajında, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video da yer aldı.

Atatürk'ün veciz sözlerinden "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesiyle başlayan görselde, Atatürk'ün hastalığının son döneminde çekilmiş fotoğraf kareleri ve cenaze törenine ilişkin görüntüler kullanıldı.

Söz konusu görselde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan öncülüğündeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosunun seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği eserlerden bir Selanik türküsü olan "Bülbülüm Altın Kafeste" yer aldı.

Videonun son bölümünde ise Atatürk'ün "Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir." sözü ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un mesajı yer aldı.

Ersoy mesajında, "Ömrünün yarısından çoğu cephelerde geçti ama eğitim, kültür, sanat hep önceliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Mehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusuMehmet Atalay'dan AK Parti'ye Trabzon Büyükşehir için aday adaylığı başvurusu
CHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısıCHP'de 'sık sık Ankara'ya gitmeyin' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürk Haftası mesajı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 10 Kasım mesajı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım'dan 10 Kasım mesajı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

Bakan Akar'dan 10 Kasım mesajı

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.