Bakan Ersoy'dan 10 Kasım mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ömrünün yarısından çoğu cephelerde geçti ama eğitim, kültür, sanat hep önceliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Ersoy, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'un mesajında, Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video da yer aldı.

Atatürk'ün veciz sözlerinden "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesiyle başlayan görselde, Atatürk'ün hastalığının son döneminde çekilmiş fotoğraf kareleri ve cenaze törenine ilişkin görüntüler kullanıldı.

Söz konusu görselde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan öncülüğündeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosunun seslendirdiği Atatürk'ün sevdiği eserlerden bir Selanik türküsü olan "Bülbülüm Altın Kafeste" yer aldı.

Videonun son bölümünde ise Atatürk'ün "Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir." sözü ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un mesajı yer aldı.

Ersoy mesajında, "Ömrünün yarısından çoğu cephelerde geçti ama eğitim, kültür, sanat hep önceliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

