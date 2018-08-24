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Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tatil yerlerindeki aşırı yüksek fiyatlar hakkında konuşarak; "Gazetelerde Bodrum ile ilgili üzülerek okuduğum '10-15 liraya su, 70 liraya lahmacun' gibi vesaire şeyler var. Bundan sonra buna izin vermeyeceğiz" demişti.

Bu konuşmanın ardından Bodrum'a gelen bir iş adamı Bodrum plajlarını dolduran tatilcilere ücretsiz lahmacun ve ayran dağıttı. bedava lahmacun yemek isteyen vatandaşlar dağıtım yapılan standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Plajda lahmacun kuyruğu

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Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar plajda bir iş adamının dağıttığı bedava lahmacun ve ayranı görünce şaşırdı.
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Ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler plajda kuyruğa girdi.
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Kurban bayramı tatilini Bodrum'da geçiren vatandaşlar bir hayırsever iş adamının dağıtığı bedava lahmacun ayranı görünce şoke oldu. Çocuklar için de süt mısırı dağıtılırken, ücretsiz dağıtılan lahmacun ve ayrandan almak isteyen tatilciler sahile akın etti.
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YATI İLE PLAJIN KARŞISINA DEMİRLEDİ

YATI İLE PLAJIN KARŞISINA DEMİRLEDİ
Turizm, ilaç, gayrimenkul ve otomotiv yedek parça sektörlerinde yatırımları bulunan hayırsever bir işadamı 46 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile Cennet Koyuna yanaştı. “Queen Anne” isimli yatı ile halk plajının karşısına demirleyen işadamı, tatilcilere lahmacun ayran ikram etmek istedi.
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BOTLA GELDİ, KENDİSİ DAĞITTI

BOTLA GELDİ, KENDİSİ DAĞITTI
Kurban Bayramı için Bodrum’a gelen ve adının açıklanmasını istemeyen iş adamı, yardımcılarından lahmacun yaptırmalarını istedi. Bu esnada bot ile halk plajına gelen iş adamı, hazırlanan lahmacun ve ayranları vatandaşlara dağıttı. Lahmacun dağıtan iş adamı daha sonra çocuklara ise, süt mısır ikram etti.
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PLAJDA LAHMACUN KUYRUĞU

PLAJDA LAHMACUN KUYRUĞU
Halk plajında ücretsiz lahmacun dağıtılacağını gören tatilciler deniz keyfini bir kenara bırakıp lahmacun-ayran kuyruğuna girdi. Büyük yoğunluk oluşan halk plajında bin adet lahmacun 5 dakikada tükendi.
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Çocuklara ise süt mısırı dağıtan hayırsever iş adamı halk ile sohbet edip bayramlarını kutladı.
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Lahmacun ve ayran alan tatilciler ise durumdan memnun kaldıklarını belirtti.
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Adını açıklamayan iş adamı gün boyu halk plajında konuşulan isim oldu. Merak konusu olan iş adamı daha sonra sesiz sedasız ailesi ile birlikte yatına döndü.
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