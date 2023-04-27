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  4. Bakan Hulusi Akar açıkladı! Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağı görevlendirildi

Bakan Hulusi Akar açıkladı! Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağı görevlendirildi

27.04.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi için TSK'ye ait 2'si A400M olmak üzere 5 nakliye uçağını görevlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Hulusi Akar açıkladı! Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için 5 nakliye uçağı görevlendirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Sanayi Odasının olağan meclis toplantısına katıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik soru üzerine Bakan Akar, bu çatışmaların neden olduğu risk durumlarına dikkati çekti. Akar, "Bu durumlara bağlı olarak da Sudan'da yaşayan vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik Dışişleri Bakanlığımızla planlama yaptık ve bunu uygulamaya başladık. Bir kısım vatandaşlarımızın Etiyopya üzerinden tahliyesi gerçekleşti" diye konuştu.

'210 VATANDAŞIMIZIN TAHLİYE EDİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Hala tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak."

'YARIN VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE TAHLİYESİ TAMAMLANMIŞ OLACAK'

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, "Yarın akşama kadar vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacak. Bu arada hem bölge hem Dışişleri Bakanlığımız ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Emniyetli şekilde vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışıyoruz ve inşallah bunu başarıyla tamamlayacağız" dedi. (DHA)

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