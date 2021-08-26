Bakan Koca duyurdu: Covid-19 risk haritasında 'kırmızı' il kalmadı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son dakika mesajı: Türkiye Covid-19 risk haritasında 'kırmızı' il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" ifadelerini kullandı.

4 TEMMUZ'DAKİ TABLO

İllerin aşı olma oranları 4 Temmuz'da paylaşılmaya başlanmıştı. 4 Temmuz'daki tablo şu şekildeydi:

"KAYSERİ ARTIK MAVİ"

Öte yandan Bakan Koca, Kayseri'nin risk haritasında renginin artık mavi olduğunu da belirtti. Koca, yaptığı paylaşımda "İlk doz aşı oranı %75’in üzerinde. Çevre illerin tamamı Sarı. İç Anadolu’da düşük risk hareketi İç Anadolu’nun kalbinden başladı!" dedi.

"AĞRI RİSK RENGİNİ SARIYA ÇEVİRDİ"

Ayrıca Bakan Koca, Ağrı'nın risk rengini sarıya çevirdiğini belirtti. Bakan Koca paylaşımında "Tebrikler Ağrı! Aslında değil Sarı, değil Mavi, Türkiye’nin en yüksek aşılanma oranı en çok Ağrı’ya yakışmaz mı?" ifadelerini kullandı.

