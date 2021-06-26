Bakan Koca duyurdu: Dün 997 bin kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 BİN kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2021



