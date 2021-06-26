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Bakan Koca duyurdu: Dün 997 bin kişiye aşı yapıldı

26.06.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca duyurdu: Dün 997 bin kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamaya ilişkin sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24’e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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