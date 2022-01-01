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Bakan Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

01.01.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeğini "Yeni yılla gelen ilk güzellik" mesajıyla duyurdu. Bakan Koca, yeni yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.

Bakan Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Bakan Koca, 2022 yılının ilk bebeğini Twitter hesabından duyurdu. Yaptığı canlı yayında bebeğin ailesini kutlayan Bakan Koca, "Doğan ilk bebeğin ailesini sizler adına kutluyoruz. Allah analı babalı büyütsün." ifadelerini kullandı.

2022'NİN İLK BEBEĞİ

Bebeğin 2600 gram ağırlığında, 47 cm boyunda bir kız bebek olduğu öğrenildi. 2022 yılının ilk bebeğinin ismi ise Umut Eliz oldu. Normal doğumla dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlıklı olduğu belirtildi.


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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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