Bakan Koca paylaştı! Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'den aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Haluk Bilginer, spotta “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” ifadesini kullandı.

Dr. Mehmet Öz de vatandaşlara “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” diye seslendi.

Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.

