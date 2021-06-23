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  4. Bakan Koca paylaştı! Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'den aşı çağrısı

Bakan Koca paylaştı! Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'den aşı çağrısı

23.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için sinema sanatçısı Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün yer aldığı kamu spotları hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan Haluk Bilginer ve Dr. Mehmet Öz'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Haluk Bilginer, spotta “Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara…” ifadesini kullandı.

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Dr. Mehmet Öz de vatandaşlara “Pandeminin sonunu getirmek ve geleceğe sağlıklı bakmak için mutlaka aşı olalım.” diye seslendi.

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Videolarda ayrıca "Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Haluk Bilginer koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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