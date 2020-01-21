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  4. Bakan Koca: "Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye’ye getirmiş olduk"

Bakan Koca: "Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye’ye getirmiş olduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 vatandaş, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara’ya getirildi.

Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 10 vatandaş, Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara’ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralılarla ilgili yaptığı açıklamada ,"Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye’ye getirmiş olduk. Bu 10 hastanın 4’ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin genel durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim" dedi.
Somali’de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 4 Türk ve 6 Somalili vatandaşı Türkiye’ye getirmek üzere Somali’ye giden ve içinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 9 kişilik sağlık ekibinin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak Ankara’ya indi. Uçakta yaralılara yardım amaçlı Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ve cerrahi personelin yanı sıra çok sayıda sağlık malzemesi de bulunuyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri nakliye uçağı gece yarısı Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan Somali’nin başkenti Mogadişu’ya hareket etmişti. Yaralıları alarak sabah saatlerinde Mogadişu’dan hareket eden uçak, Ankara’ya döndü. Yaralıların 5’i Ankara Şehir Hastanesine, 4’ü Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine, 1’i Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi edilmek üzere götürüldü.
Sağlık Bakanı Koca, yaralıların son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca’ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla TSK’ya ait A400 uçağı ambulansa çevrilerek Somali’ye gönderildi. Sabahın erken saatlerinde hızla tedavileri yapılıp Türkiye’de tedavisinin yapılmasını öngördüğümüz hastalarımızı getirmiş olduk. Toplam 17 hastanın 10 tanesini Türkiye’ye getirmiş olduk. Bu 10 hastanın 4’ü Türk vatandaşı, 6 hasta ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarımızdan bir tanesinin genel durumunun ciddiyetini koruduğunu, diğer üç hastamızın genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 Somali vatandaşından 4 hastamızın durumları biraz daha ciddi olan hasta. Ambulanslarda alanlarda, bu 10 hastamızı hızla şehir hastanemize nakillerini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ben bu saldırıyı lanetliyor, Somali hükümetine ve vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı tekrar vurgulamak istiyorum."

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